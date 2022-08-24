https://ukraina.ru/20220824/1038039781.html

Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам

Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам - 24.08.2022 Украина.ру

Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам

Лучший подарок ко Дню независимости Украины нежданно-негаданно получился у президента Молдавии Майи Санду. Она умудрилась в честь Украины нахамить России за... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T12:27

2022-08-24T12:27

2022-08-24T13:19

эксклюзив

молдавия

санду

россия

украина

сво

газпром

газ

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Лучший подарок ко Дню независимости Украины нежданно-негаданно получился у президента Молдавии Майи Санду. Она умудрилась в честь Украины нахамить России за российский же счет. Причем сделала она это в присутствии человека по имени Карл Нехаммер.Он – федеральный канцлер Австрии, приготовился обсуждать с молдаванкой их двухсторонние отношения. Но должен был выслушивать неистовую Майю, которая "побеждала Путина" прямо в Вене.Санду выразила восхищение Украиной, которая "воюет за Молдову" и призвала Европу "быть сильной". Австрию – тоже. Нехаммер был несколько смущен и даже обескуражен: начал что-то говорить о диалоге и худом мире, который лучше доброй войны.Но Майя дожимала: заявила, что переговорами с Россией "ничего нельзя добиться". И аргументировала:Всё было бы ничего, стандартно: так у них, на Западе в истеблишменте сейчас принято – плюнуть в сторону России, замерить длину полета и ждать от собеседника, что тот присоединится и тоже слюны жалеть не будет.Но это непримиримое выступление тщедушно-железной Санду по поводу "несговорчивости путинской диктатуры" случился тогда, когда Россия опять – в который раз! – пожалела бедную во всех отношениях Молдавию и пошла ей навстречу. В самом главном вопросе – финансовом. То есть не стала сдирать долги, а наоборот – отпустила продукцию в долг.Речь идет о том, что российский "Газпром" предоставил Молдове "в исключительном порядке" отсрочку по авансовой оплате поставок природного газа за август до 1 сентября 2022 года.Стало известно, что "Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства по оплате аванса в размере 50% за поставки газа в августе и обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса. Хотя деньги за потребленный в июле газ молдаване перечислили.Это сработало. Российский монополист пошел навстречу и в собственном telegram-канале сообщил: "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой".Хотя, по оценке "Газпрома", Кишинев задолжал 709 миллионов долларов, что могло раздеть Молдавию до исподнего. Тем более, в августе Молдова покупала 1000 кубометров природного газа по цене в 1458,5 долларов – на 478,5 долларов больше, чем в июле.Но Майя, как видим, хамит.Во-первых, потому, что очень надеется на 300-миллионный кредит от ЕБРР. Как ранее сообщил вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну, на эти деньги можно купить газ "на месяц или даже больше". Хотя сегодня, по словам Спыну, Молдавии удалось сформировать запас, которого в зимний период хватит на 3-4 дня.Во-вторых, под боком есть же еще "Великая Румыния", гражданкой которой Майя и является. Директор "TransGaz Romania" Ион Стериан заверил землячку, что Румыния поможет Молдавии "в течение одного часа", если у той возникнут проблемы с газом.Кроме того, услышав о кредите ЕБРР, молдавские власти собираются экстренно закупать газ на европейских биржах на историческом пике цен на мировых рынках, превышающих 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.Однако проблемы с газом возникли, и что же? Выяснилось, что помощь "в течение одного часа" означает не скорость, а продолжительность оказания помощи. Не быстро, в течении часа, а всего на час. Потому что в августе горячие молдавские и румынские головы несколько остудил "Газпром".Связанные с ним трейдеры понизили заявки на прокачку газа в этом направлении, ограничившись лишь транзитом топлива, предназначенного для Венгрии. А потом и Венгрия неожиданно остановила поставки газа в Румынию через "Турецкий поток".Следовательно, высока вероятность сокращения импорта российского газа в страну, и Румыния может войти в холодный период с 80-процентным заполнением своих хранилищ.Однако Майя не сдается, и к "Крымской платформе" приготовила разоблачительный спич по поводу того, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС."Столько времени, сколько Россия бомбардирует АЭС – столько времени риск есть", – поддержала Майя Киев, утверждающий, что Москва готовит ядерную катастрофу.И что же, только так Молдавия ответила России черной неблагодарностью? Вот уж нет.Параллельно Молдавия помогла Украине восстановить железнодорожное сообщение в обход Днестровского лимана на участке Березино-Бессарабка. Уже упомянутый вице-премьер Молдовы Андрей Спыну открыл дорогу вместе со своим украинским коллегой Александром Кубраковым, рассказав, что первые поезда пойдут уже в сентябре и будут называться "поездами солидарности".С Украиной, разумеется.Потому что, во-первых, по данным "Укрзализныци", построенный участок является альтернативой мосту через Днестровский лиман, по которому наносят удары российские ВКС. Мост же через лиман был уничтожен, чтобы вооружения не шли в зону спецвоенной операции (СВО), где гибнут российские и донбасские парни.Во-вторых, по мнению многих экспертов, по построенному участку будут идти зерно и горючее, но возможны и поставки оружия. Из него и будут стрелять по силам СВО.Почему так случилось?С Майей Санду все просто – ей нужно спасать рейтинг, соревноваться в Европе за звание "главной русофобки".Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал журналистам, что антироссийские демарши Санду свидетельствуют о ее отчаянии – антирейтинг достиг 80%."Майя Санду отчаянно пытается вытеснить с подиума русофобии лидеров Прибалтики, Польши и Великобритании. По нашему субъективному мнению, ее охватил звериный страх и клиническая истерика. Рейтинг рухнул, популярность – на уровне плинтуса.Вот и приходится Санду идти по ядовитой тропе русофобии и клинического национализма в надежде удержать власть за счет внешней поддержки", – написал депутат в соцсетях.А "Газпром", как и другие российские компании, которые продолжают торговать с Украиной и ее друзьями (врагами России), остаётся в плену некоей финансово-экономической целесообразности, в соответствии с которой экономика важнее всего. И прибыль, следовательно, тоже.Вот и идут в Украину и через Украину газ, нефть, ГСМ, химикаты и удобрения, запчасти. А прибыль оплачивается кровью и жизнями солдат на полях сражений СВО. Не очень хорошо получается, но, повторяю, целесообразно.А Майя Санду и подобные ей политики, обезумевшие от агрессивной русофобии, этим удачно пользуются.Впрочем, учителя у них хорошие: точно так же действует и "просвещенный" Запад. Война войной, а деньги – вынь да положь…А в Украине готовы пойти еще дальше – вернуться к воровству всего российского. Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, о котором уже стали забывать, предложил конфисковывать, то есть воровать идущий через Украину газ. И продавать его самостоятельно в страны Евросоюза. Деньги же направлять на закупки вооружений для украинской армии.Теперь ход, как всегда, за Россией.

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эксклюзив, молдавия, санду, россия, украина, сво, газпром, газ