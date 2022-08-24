Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам - 24.08.2022 Украина.ру
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Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам
Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам - 24.08.2022 Украина.ру
Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам
Лучший подарок ко Дню независимости Украины нежданно-негаданно получился у президента Молдавии Майи Санду. Она умудрилась в честь Украины нахамить России за... Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T12:27
2022-08-24T13:19
эксклюзив
молдавия
санду
россия
украина
сво
газпром
газ
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Лучший подарок ко Дню независимости Украины нежданно-негаданно получился у президента Молдавии Майи Санду. Она умудрилась в честь Украины нахамить России за российский же счет. Причем сделала она это в присутствии человека по имени Карл Нехаммер.Он – федеральный канцлер Австрии, приготовился обсуждать с молдаванкой их двухсторонние отношения. Но должен был выслушивать неистовую Майю, которая "побеждала Путина" прямо в Вене.Санду выразила восхищение Украиной, которая "воюет за Молдову" и призвала Европу "быть сильной". Австрию – тоже. Нехаммер был несколько смущен и даже обескуражен: начал что-то говорить о диалоге и худом мире, который лучше доброй войны.Но Майя дожимала: заявила, что переговорами с Россией "ничего нельзя добиться". И аргументировала:Всё было бы ничего, стандартно: так у них, на Западе в истеблишменте сейчас принято – плюнуть в сторону России, замерить длину полета и ждать от собеседника, что тот присоединится и тоже слюны жалеть не будет.Но это непримиримое выступление тщедушно-железной Санду по поводу "несговорчивости путинской диктатуры" случился тогда, когда Россия опять – в который раз! – пожалела бедную во всех отношениях Молдавию и пошла ей навстречу. В самом главном вопросе – финансовом. То есть не стала сдирать долги, а наоборот – отпустила продукцию в долг.Речь идет о том, что российский "Газпром" предоставил Молдове "в исключительном порядке" отсрочку по авансовой оплате поставок природного газа за август до 1 сентября 2022 года.Стало известно, что "Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства по оплате аванса в размере 50% за поставки газа в августе и обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса. Хотя деньги за потребленный в июле газ молдаване перечислили.Это сработало. Российский монополист пошел навстречу и в собственном telegram-канале сообщил: "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой".Хотя, по оценке "Газпрома", Кишинев задолжал 709 миллионов долларов, что могло раздеть Молдавию до исподнего. Тем более, в августе Молдова покупала 1000 кубометров природного газа по цене в 1458,5 долларов – на 478,5 долларов больше, чем в июле.Но Майя, как видим, хамит.Во-первых, потому, что очень надеется на 300-миллионный кредит от ЕБРР. Как ранее сообщил вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну, на эти деньги можно купить газ "на месяц или даже больше". Хотя сегодня, по словам Спыну, Молдавии удалось сформировать запас, которого в зимний период хватит на 3-4 дня.Во-вторых, под боком есть же еще "Великая Румыния", гражданкой которой Майя и является. Директор "TransGaz Romania" Ион Стериан заверил землячку, что Румыния поможет Молдавии "в течение одного часа", если у той возникнут проблемы с газом.Кроме того, услышав о кредите ЕБРР, молдавские власти собираются экстренно закупать газ на европейских биржах на историческом пике цен на мировых рынках, превышающих 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.Однако проблемы с газом возникли, и что же? Выяснилось, что помощь "в течение одного часа" означает не скорость, а продолжительность оказания помощи. Не быстро, в течении часа, а всего на час. Потому что в августе горячие молдавские и румынские головы несколько остудил "Газпром".Связанные с ним трейдеры понизили заявки на прокачку газа в этом направлении, ограничившись лишь транзитом топлива, предназначенного для Венгрии. А потом и Венгрия неожиданно остановила поставки газа в Румынию через "Турецкий поток".Следовательно, высока вероятность сокращения импорта российского газа в страну, и Румыния может войти в холодный период с 80-процентным заполнением своих хранилищ.Однако Майя не сдается, и к "Крымской платформе" приготовила разоблачительный спич по поводу того, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС."Столько времени, сколько Россия бомбардирует АЭС – столько времени риск есть", – поддержала Майя Киев, утверждающий, что Москва готовит ядерную катастрофу.И что же, только так Молдавия ответила России черной неблагодарностью? Вот уж нет.Параллельно Молдавия помогла Украине восстановить железнодорожное сообщение в обход Днестровского лимана на участке Березино-Бессарабка. Уже упомянутый вице-премьер Молдовы Андрей Спыну открыл дорогу вместе со своим украинским коллегой Александром Кубраковым, рассказав, что первые поезда пойдут уже в сентябре и будут называться "поездами солидарности".С Украиной, разумеется.Потому что, во-первых, по данным "Укрзализныци", построенный участок является альтернативой мосту через Днестровский лиман, по которому наносят удары российские ВКС. Мост же через лиман был уничтожен, чтобы вооружения не шли в зону спецвоенной операции (СВО), где гибнут российские и донбасские парни.Во-вторых, по мнению многих экспертов, по построенному участку будут идти зерно и горючее, но возможны и поставки оружия. Из него и будут стрелять по силам СВО.Почему так случилось?С Майей Санду все просто – ей нужно спасать рейтинг, соревноваться в Европе за звание "главной русофобки".Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал журналистам, что антироссийские демарши Санду свидетельствуют о ее отчаянии – антирейтинг достиг 80%."Майя Санду отчаянно пытается вытеснить с подиума русофобии лидеров Прибалтики, Польши и Великобритании. По нашему субъективному мнению, ее охватил звериный страх и клиническая истерика. Рейтинг рухнул, популярность – на уровне плинтуса.Вот и приходится Санду идти по ядовитой тропе русофобии и клинического национализма в надежде удержать власть за счет внешней поддержки", – написал депутат в соцсетях.А "Газпром", как и другие российские компании, которые продолжают торговать с Украиной и ее друзьями (врагами России), остаётся в плену некоей финансово-экономической целесообразности, в соответствии с которой экономика важнее всего. И прибыль, следовательно, тоже.Вот и идут в Украину и через Украину газ, нефть, ГСМ, химикаты и удобрения, запчасти. А прибыль оплачивается кровью и жизнями солдат на полях сражений СВО. Не очень хорошо получается, но, повторяю, целесообразно.А Майя Санду и подобные ей политики, обезумевшие от агрессивной русофобии, этим удачно пользуются.Впрочем, учителя у них хорошие: точно так же действует и "просвещенный" Запад. Война войной, а деньги – вынь да положь…А в Украине готовы пойти еще дальше – вернуться к воровству всего российского. Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, о котором уже стали забывать, предложил конфисковывать, то есть воровать идущий через Украину газ. И продавать его самостоятельно в страны Евросоюза. Деньги же направлять на закупки вооружений для украинской армии.Теперь ход, как всегда, за Россией.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20220808/1037418781.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, молдавия, санду, россия, украина, сво, газпром, газ
Эксклюзив, Молдавия, Санду, Россия, Украина, СВО, Газпром, газ

Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам

12:27 24.08.2022 (обновлено: 13:19 24.08.2022)
 
© AFP / BOGDAN TUDOR
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AFP / BOGDAN TUDOR
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Владимир Скачко
Владимир Скачко
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Лучший подарок ко Дню независимости Украины нежданно-негаданно получился у президента Молдавии Майи Санду. Она умудрилась в честь Украины нахамить России за российский же счет. Причем сделала она это в присутствии человека по имени Карл Нехаммер.
Он – федеральный канцлер Австрии, приготовился обсуждать с молдаванкой их двухсторонние отношения. Но должен был выслушивать неистовую Майю, которая "побеждала Путина" прямо в Вене.
Санду выразила восхищение Украиной, которая "воюет за Молдову" и призвала Европу "быть сильной". Австрию – тоже. Нехаммер был несколько смущен и даже обескуражен: начал что-то говорить о диалоге и худом мире, который лучше доброй войны.
Но Майя дожимала: заявила, что переговорами с Россией "ничего нельзя добиться". И аргументировала:
"Вы должны спросить об этом у тех, кто пытался это сделать в прошлом. К сожалению, то, что мы видим, что мы слышим от Кремля – у них различные планы. Кажется, что они живут в другом мире.
Мы должны сделать все для того, чтобы остановить войну. Я не знаю, кто смог бы добиться чего-то путем разговоров, потому что мы пока не увидели результатов переговоров в том, что касается предупреждения или остановки войны".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Всё было бы ничего, стандартно: так у них, на Западе в истеблишменте сейчас принято – плюнуть в сторону России, замерить длину полета и ждать от собеседника, что тот присоединится и тоже слюны жалеть не будет.
Но это непримиримое выступление тщедушно-железной Санду по поводу "несговорчивости путинской диктатуры" случился тогда, когда Россия опять – в который раз! – пожалела бедную во всех отношениях Молдавию и пошла ей навстречу. В самом главном вопросе – финансовом. То есть не стала сдирать долги, а наоборот – отпустила продукцию в долг.
Речь идет о том, что российский "Газпром" предоставил Молдове "в исключительном порядке" отсрочку по авансовой оплате поставок природного газа за август до 1 сентября 2022 года.
Стало известно, что "Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства по оплате аванса в размере 50% за поставки газа в августе и обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса. Хотя деньги за потребленный в июле газ молдаване перечислили.
Это сработало. Российский монополист пошел навстречу и в собственном telegram-канале сообщил: "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой".
Хотя, по оценке "Газпрома", Кишинев задолжал 709 миллионов долларов, что могло раздеть Молдавию до исподнего. Тем более, в августе Молдова покупала 1000 кубометров природного газа по цене в 1458,5 долларов – на 478,5 долларов больше, чем в июле.
Но Майя, как видим, хамит.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 16:39
Более полумиллиона украинцев выехали в МолдавиюОколо 515 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию после начала специальной военной операции, сообщила 8 августа пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии в ведомственном Telegram-канале
Во-первых, потому, что очень надеется на 300-миллионный кредит от ЕБРР. Как ранее сообщил вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну, на эти деньги можно купить газ "на месяц или даже больше". Хотя сегодня, по словам Спыну, Молдавии удалось сформировать запас, которого в зимний период хватит на 3-4 дня.
Во-вторых, под боком есть же еще "Великая Румыния", гражданкой которой Майя и является. Директор "TransGaz Romania" Ион Стериан заверил землячку, что Румыния поможет Молдавии "в течение одного часа", если у той возникнут проблемы с газом.
Кроме того, услышав о кредите ЕБРР, молдавские власти собираются экстренно закупать газ на европейских биржах на историческом пике цен на мировых рынках, превышающих 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Однако проблемы с газом возникли, и что же? Выяснилось, что помощь "в течение одного часа" означает не скорость, а продолжительность оказания помощи. Не быстро, в течении часа, а всего на час. Потому что в августе горячие молдавские и румынские головы несколько остудил "Газпром".
Связанные с ним трейдеры понизили заявки на прокачку газа в этом направлении, ограничившись лишь транзитом топлива, предназначенного для Венгрии. А потом и Венгрия неожиданно остановила поставки газа в Румынию через "Турецкий поток".
Следовательно, высока вероятность сокращения импорта российского газа в страну, и Румыния может войти в холодный период с 80-процентным заполнением своих хранилищ.
Однако Майя не сдается, и к "Крымской платформе" приготовила разоблачительный спич по поводу того, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС.
"Столько времени, сколько Россия бомбардирует АЭС – столько времени риск есть", – поддержала Майя Киев, утверждающий, что Москва готовит ядерную катастрофу.
Брифинг М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 04:45
"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к СандуМолдавских избирателей не удовлетворяют действия президента Молдавии, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
И что же, только так Молдавия ответила России черной неблагодарностью? Вот уж нет.
Параллельно Молдавия помогла Украине восстановить железнодорожное сообщение в обход Днестровского лимана на участке Березино-Бессарабка. Уже упомянутый вице-премьер Молдовы Андрей Спыну открыл дорогу вместе со своим украинским коллегой Александром Кубраковым, рассказав, что первые поезда пойдут уже в сентябре и будут называться "поездами солидарности".
С Украиной, разумеется.
Потому что, во-первых, по данным "Укрзализныци", построенный участок является альтернативой мосту через Днестровский лиман, по которому наносят удары российские ВКС. Мост же через лиман был уничтожен, чтобы вооружения не шли в зону спецвоенной операции (СВО), где гибнут российские и донбасские парни.
Во-вторых, по мнению многих экспертов, по построенному участку будут идти зерно и горючее, но возможны и поставки оружия. Из него и будут стрелять по силам СВО.
Почему так случилось?
С Майей Санду все просто – ей нужно спасать рейтинг, соревноваться в Европе за звание "главной русофобки".
Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал журналистам, что антироссийские демарши Санду свидетельствуют о ее отчаянии – антирейтинг достиг 80%.
"Майя Санду отчаянно пытается вытеснить с подиума русофобии лидеров Прибалтики, Польши и Великобритании. По нашему субъективному мнению, ее охватил звериный страх и клиническая истерика. Рейтинг рухнул, популярность на уровне плинтуса.
Вот и приходится Санду идти по ядовитой тропе русофобии и клинического национализма в надежде удержать власть за счет внешней поддержки", – написал депутат в соцсетях.
А "Газпром", как и другие российские компании, которые продолжают торговать с Украиной и ее друзьями (врагами России), остаётся в плену некоей финансово-экономической целесообразности, в соответствии с которой экономика важнее всего. И прибыль, следовательно, тоже.
Вот и идут в Украину и через Украину газ, нефть, ГСМ, химикаты и удобрения, запчасти. А прибыль оплачивается кровью и жизнями солдат на полях сражений СВО. Не очень хорошо получается, но, повторяю, целесообразно.
А Майя Санду и подобные ей политики, обезумевшие от агрессивной русофобии, этим удачно пользуются.
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
10:33
Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертвПоставки западного оружия Украине лишь увеличивают количество погибших, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости
Впрочем, учителя у них хорошие: точно так же действует и "просвещенный" Запад. Война войной, а деньги – вынь да положь…
А в Украине готовы пойти еще дальше – вернуться к воровству всего российского. Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, о котором уже стали забывать, предложил конфисковывать, то есть воровать идущий через Украину газ. И продавать его самостоятельно в страны Евросоюза. Деньги же направлять на закупки вооружений для украинской армии.
Теперь ход, как всегда, за Россией.
 
ЭксклюзивМолдавияСандуРоссияУкраинаСВОГазпромгаз
 
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14:00Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле
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12:27Молдавская благодарность. Как российская неразборчивость помогает маргиналам
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