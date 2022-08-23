https://ukraina.ru/20220823/1037984951.html

Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс

Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс - 23.08.2022 Украина.ру

Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс

Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt

2022-08-23T12:57

2022-08-23T12:57

2022-08-23T12:57

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Он заметил, что у Запада нет единой стратегии по поводу вооружённого конфликта на Украине. По словам автора, Вашингтон выступает за продолжение военных действий и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму, в то время как Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.Отсутствие единой позиции Запада, по мнению издания, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где всё больше растет недовольство политикой антироссийских санкций, вызывающих там серьёзные экономические трудности.

https://ukraina.ru/20220802/1037091705.html

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новости, олаф шольц, джо байден, эммануэль макрон, владимир зеленский, сми, германия, независимость