https://ukraina.ru/20220823/1037984951.html
Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс - 23.08.2022 Украина.ру
Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt
2022-08-23T12:57
2022-08-23T12:57
2022-08-23T12:57
новости
олаф шольц
джо байден
эммануэль макрон
владимир зеленский
сми
германия
независимость
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Он заметил, что у Запада нет единой стратегии по поводу вооружённого конфликта на Украине. По словам автора, Вашингтон выступает за продолжение военных действий и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму, в то время как Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.Отсутствие единой позиции Запада, по мнению издания, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где всё больше растет недовольство политикой антироссийских санкций, вызывающих там серьёзные экономические трудности.
https://ukraina.ru/20220802/1037091705.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олаф шольц, джо байден, эммануэль макрон, владимир зеленский, сми, германия, независимость
Новости, Олаф Шольц, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, СМИ, Германия, независимость
Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt