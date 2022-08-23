Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс - 23.08.2022 Украина.ру
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Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс - 23.08.2022 Украина.ру
Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt
2022-08-23T12:57
2022-08-23T12:57
новости
олаф шольц
джо байден
эммануэль макрон
владимир зеленский
сми
германия
независимость
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Он заметил, что у Запада нет единой стратегии по поводу вооружённого конфликта на Украине. По словам автора, Вашингтон выступает за продолжение военных действий и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму, в то время как Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.Отсутствие единой позиции Запада, по мнению издания, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где всё больше растет недовольство политикой антироссийских санкций, вызывающих там серьёзные экономические трудности.
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новости, олаф шольц, джо байден, эммануэль макрон, владимир зеленский, сми, германия, независимость
Новости, Олаф Шольц, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, СМИ, Германия, независимость

Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс

12:57 23.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt

"Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна", — утверждает автор статьи.

Он заметил, что у Запада нет единой стратегии по поводу вооружённого конфликта на Украине. По словам автора, Вашингтон выступает за продолжение военных действий и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму, в то время как Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 10:23
"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросыКанцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за решения вернуть "Газпрому" турбину, об этом он заявил в интервью TheGlobe and Mail
Отсутствие единой позиции Запада, по мнению издания, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где всё больше растет недовольство политикой антироссийских санкций, вызывающих там серьёзные экономические трудности.
 
НовостиОлаф ШольцДжо БайденЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСМИГерманиянезависимость
 
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