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Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей

Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей - 23.08.2022 Украина.ру

Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей

Президент Польши Анджей Дуда приехал на поезде в Киев. В украинской столице он выступил перед депутатами Верховной Рады, и предложил подписать новое добрососедское соглашение с Польшей. Об этом 23 августа сообщили в Канцелярии президента Польши

2022-08-23T10:55

2022-08-23T10:55

2022-08-23T10:55

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Новое межгосударственное соглашение, заявил Дуда, должно "учитывать то, что мы выстроили в наших отношениях хотя бы за последние месяцы". Дуда пояснил, что имеет в виду автомобильные, железнодорожные дороги и инфраструктурные связи Польши и Украины.Дуда предложил построить высокоскоростную железную дорогу из Киева в Варшаву. По его словам, это удастся сделать "в ближайшие годы" в рамках украинско-польского проекта.

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2022

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новости, дуда, киев, железная дорога, варшава