https://ukraina.ru/20220823/1037979655.html
Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей - 23.08.2022 Украина.ру
Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
Президент Польши Анджей Дуда приехал на поезде в Киев. В украинской столице он выступил перед депутатами Верховной Рады, и предложил подписать новое добрососедское соглашение с Польшей. Об этом 23 августа сообщили в Канцелярии президента Польши
2022-08-23T10:55
2022-08-23T10:55
2022-08-23T10:55
новости
дуда
киев
железная дорога
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037979536_0:0:2290:1289_1920x0_80_0_0_3910b536fb68520410ac733f86aae671.png
Новое межгосударственное соглашение, заявил Дуда, должно "учитывать то, что мы выстроили в наших отношениях хотя бы за последние месяцы". Дуда пояснил, что имеет в виду автомобильные, железнодорожные дороги и инфраструктурные связи Польши и Украины.Дуда предложил построить высокоскоростную железную дорогу из Киева в Варшаву. По его словам, это удастся сделать "в ближайшие годы" в рамках украинско-польского проекта.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037979536_0:0:1720:1290_1920x0_80_0_0_e569c7db5d841e22b326d23fb10fb31d.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дуда, киев, железная дорога, варшава
Новости, Дуда, Киев, железная дорога, Варшава
Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
Президент Польши Анджей Дуда приехал на поезде в Киев. В украинской столице он выступил перед депутатами Верховной Рады, и предложил подписать новое добрососедское соглашение с Польшей. Об этом 23 августа сообщили в Канцелярии президента Польши
Новое межгосударственное соглашение, заявил Дуда, должно "учитывать то, что мы выстроили в наших отношениях хотя бы за последние месяцы". Дуда пояснил, что имеет в виду автомобильные, железнодорожные дороги и инфраструктурные связи Польши и Украины.
"Польско-украинская граница должна объединять, а не разделять", - сказал Дуда.
Дуда предложил построить высокоскоростную железную дорогу из Киева в Варшаву. По его словам, это удастся сделать "в ближайшие годы" в рамках украинско-польского проекта.