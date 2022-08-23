Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей - 23.08.2022 Украина.ру
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Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей - 23.08.2022 Украина.ру
Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
Президент Польши Анджей Дуда приехал на поезде в Киев. В украинской столице он выступил перед депутатами Верховной Рады, и предложил подписать новое добрососедское соглашение с Польшей. Об этом 23 августа сообщили в Канцелярии президента Польши
2022-08-23T10:55
2022-08-23T10:55
новости
дуда
киев
железная дорога
варшава
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Новое межгосударственное соглашение, заявил Дуда, должно "учитывать то, что мы выстроили в наших отношениях хотя бы за последние месяцы". Дуда пояснил, что имеет в виду автомобильные, железнодорожные дороги и инфраструктурные связи Польши и Украины.Дуда предложил построить высокоскоростную железную дорогу из Киева в Варшаву. По его словам, это удастся сделать "в ближайшие годы" в рамках украинско-польского проекта.
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новости, дуда, киев, железная дорога, варшава
Новости, Дуда, Киев, железная дорога, Варшава

Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей

10:55 23.08.2022
 
© Канцелярия президента ПольшиПрезидент Польши Анджей Дуда выступает в Верховной Раде Украины 23 августа 2022 года
Президент Польши Анджей Дуда выступает в Верховной Раде Украины 23 августа 2022 года
© Канцелярия президента Польши
Читать в
Президент Польши Анджей Дуда приехал на поезде в Киев. В украинской столице он выступил перед депутатами Верховной Рады, и предложил подписать новое добрососедское соглашение с Польшей. Об этом 23 августа сообщили в Канцелярии президента Польши
Новое межгосударственное соглашение, заявил Дуда, должно "учитывать то, что мы выстроили в наших отношениях хотя бы за последние месяцы". Дуда пояснил, что имеет в виду автомобильные, железнодорожные дороги и инфраструктурные связи Польши и Украины.
"Польско-украинская граница должна объединять, а не разделять", - сказал Дуда.
Дуда предложил построить высокоскоростную железную дорогу из Киева в Варшаву. По его словам, это удастся сделать "в ближайшие годы" в рамках украинско-польского проекта.
 
НовостиДудаКиевжелезная дорогаВаршава
 
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