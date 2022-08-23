Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине
09:57 23.08.2022 (обновлено: 11:22 23.08.2022)
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Западное оружие, поставляемое киевскому режиму, затягивает военные действия на Украине и, соответственно, увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесённый этой стране, станет непоправимым. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 августа американским изданием The American Conservative
Её автор, экс-советник министра обороны США, отставной полковник Дуглас Макгрегор, критикует опубликованное ранее открытое письмо, в котором около 20 отставных американских военных, сотрудников министерства обороны и государственного департамента призывают «вооружать Украину, пока не поздно».
Макгрегор отмечает, что военные действия необходимо остановить.
Вместо этого авторы письма стремятся закрепить неудачу. Они требуют глубоко ошибочной стратегии для Украины, которая в лучшем случае приведёт к тому, что Украина превратится в усохшее, не имеющее выхода к морю государство между рекой Днепр и польской границей. Это результат ошибочной политики, возникшей в 1990-х годах при администрации [Билла] Клинтона, которая привела Россию к политической изоляции от Европы и сформировала союз Москвы с Пекином
Он добавил, что расширение НАТО до границ России никогда не было необходимым и стало катастрофой для Европы, спровоцировав нынешний конфликт. А его затягивание увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесенный украинскому обществу и его армии, будет непоправимым.
Макгрегор считает, что для Украины всё еще возможен нейтралитет по австрийской модели. Если Вашингтон будет настаивать на продолжении военных действий, то такая возможность исчезнет, а Украина станет новым "больным человеком Европы" и останется катализатором будущих конфликтов, резюмирует он.