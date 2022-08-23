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Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине

Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине - 23.08.2022 Украина.ру

Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине

Западное оружие, поставляемое киевскому режиму, затягивает военные действия на Украине и, соответственно, увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесённый этой стране, станет непоправимым. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 августа американским изданием The American Conservative

2022-08-23T09:57

2022-08-23T09:57

2022-08-23T11:22

спецоперация

новости

сша

сми

офицер

киевский режим

военная помощь

нейтралитет

австрия

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Её автор, экс-советник министра обороны США, отставной полковник Дуглас Макгрегор, критикует опубликованное ранее открытое письмо, в котором около 20 отставных американских военных, сотрудников министерства обороны и государственного департамента призывают «вооружать Украину, пока не поздно».Макгрегор отмечает, что военные действия необходимо остановить.Он добавил, что расширение НАТО до границ России никогда не было необходимым и стало катастрофой для Европы, спровоцировав нынешний конфликт. А его затягивание увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесенный украинскому обществу и его армии, будет непоправимым.Макгрегор считает, что для Украины всё еще возможен нейтралитет по австрийской модели. Если Вашингтон будет настаивать на продолжении военных действий, то такая возможность исчезнет, а Украина станет новым "больным человеком Европы" и останется катализатором будущих конфликтов, резюмирует он.

https://ukraina.ru/20180605/1020440099.html

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спецоперация, новости, сша, сми, офицер, киевский режим, военная помощь, нейтралитет, австрия