Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037977753.html
Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине
Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине
Западное оружие, поставляемое киевскому режиму, затягивает военные действия на Украине и, соответственно, увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесённый этой стране, станет непоправимым. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 августа американским изданием The American Conservative
2022-08-23T09:57
2022-08-23T11:22
спецоперация
новости
сша
сми
офицер
киевский режим
военная помощь
нейтралитет
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg
Её автор, экс-советник министра обороны США, отставной полковник Дуглас Макгрегор, критикует опубликованное ранее открытое письмо, в котором около 20 отставных американских военных, сотрудников министерства обороны и государственного департамента призывают «вооружать Украину, пока не поздно».Макгрегор отмечает, что военные действия необходимо остановить.Он добавил, что расширение НАТО до границ России никогда не было необходимым и стало катастрофой для Европы, спровоцировав нынешний конфликт. А его затягивание увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесенный украинскому обществу и его армии, будет непоправимым.Макгрегор считает, что для Украины всё еще возможен нейтралитет по австрийской модели. Если Вашингтон будет настаивать на продолжении военных действий, то такая возможность исчезнет, а Украина станет новым "больным человеком Европы" и останется катализатором будущих конфликтов, резюмирует он.
https://ukraina.ru/20180605/1020440099.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_209:0:1368:869_1920x0_80_0_0_3712dc1c8412105486ddffa5410ab156.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, новости, сша, сми, офицер, киевский режим, военная помощь, нейтралитет, австрия
Спецоперация, Новости, США, СМИ, офицер, киевский режим, военная помощь, нейтралитет, Австрия

Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине

09:57 23.08.2022 (обновлено: 11:22 23.08.2022)
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
Западное оружие, поставляемое киевскому режиму, затягивает военные действия на Украине и, соответственно, увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесённый этой стране, станет непоправимым. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 августа американским изданием The American Conservative
Её автор, экс-советник министра обороны США, отставной полковник Дуглас Макгрегор, критикует опубликованное ранее открытое письмо, в котором около 20 отставных американских военных, сотрудников министерства обороны и государственного департамента призывают «вооружать Украину, пока не поздно».
Макгрегор отмечает, что военные действия необходимо остановить.

Вместо этого авторы письма стремятся закрепить неудачу. Они требуют глубоко ошибочной стратегии для Украины, которая в лучшем случае приведёт к тому, что Украина превратится в усохшее, не имеющее выхода к морю государство между рекой Днепр и польской границей. Это результат ошибочной политики, возникшей в 1990-х годах при администрации [Билла] Клинтона, которая привела Россию к политической изоляции от Европы и сформировала союз Москвы с Пекином

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Он добавил, что расширение НАТО до границ России никогда не было необходимым и стало катастрофой для Европы, спровоцировав нынешний конфликт. А его затягивание увеличивает вероятность того, что ущерб, нанесенный украинскому обществу и его армии, будет непоправимым.
Пресс-конференция президента Украины П.Порошенко и генсека НАТО в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2018
5 июня 2018, 10:50
Путин: Для России важен нейтралитет Украины, но этого недостаточноПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются важными факторами для России
Макгрегор считает, что для Украины всё еще возможен нейтралитет по австрийской модели. Если Вашингтон будет настаивать на продолжении военных действий, то такая возможность исчезнет, а Украина станет новым "больным человеком Европы" и останется катализатором будущих конфликтов, резюмирует он.
 
СпецоперацияНовостиСШАСМИофицеркиевский режимвоенная помощьнейтралитетАвстрия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима
11:00В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ
10:57Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима
10:55Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
10:51В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
10:37Die Zeit: Канцлер Шольц не смог найти замену российскому газу в Канаде
10:27Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
10:19"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО
09:57Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине
09:51Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины
09:50Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС
09:47Демайданизация сознания: основы технологии
09:43Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения
09:38"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
09:35Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавами
09:22"Зачем Киеву выбивать из-под себя табуретку?". Что происходит на Запорожской АЭС
09:10Сыма Нань и американская недвижимость
09:04FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
08:55"Мощные" гарантии безопасности, детали бегства Вовк. Главное на Украине на утро 23 августа
08:47Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"
Лента новостейМолния