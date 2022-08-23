https://ukraina.ru/20220823/1037974055.html

Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"

Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой" - 23.08.2022 Украина.ру

Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в обмане, а ее заместителя Веру Юрову назвал "вредной чешкой". Причиной недовольства Зебро стала задержка поступления средств ЕС на восстановление пострадавшей от пандемии экономики страны

2022-08-23T08:47

2022-08-23T08:47

2022-08-23T08:47

урсула фон дер ляйен

польша

еврокомиссия

новости

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По его мнению, что в не поступлении средств виновата глава ЕК, которая "обманула польского премьера, польского президента".Ранее ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии экономики Польши, предполагающий выделение помощи ЕС в размере более 35 миллиардов евро. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.

https://ukraina.ru/20220821/1037909307.html

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урсула фон дер ляйен, польша, еврокомиссия, новости