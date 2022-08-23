Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в обмане, а ее заместителя Веру Юрову назвал "вредной чешкой". Причиной недовольства Зебро стала задержка поступления средств ЕС на восстановление пострадавшей от пандемии экономики страны
Я бы хотел прокомментировать публикации международной прессы, в том числе немецкой. Газета Spiеgel старается представлять версии, якобы это не госпожа Фон дер Ляйнен обманула польское правительство, польского премьера, а действительно за всем стоит, прошу прощения, не хочу употреблять определение "вредная чешка", но госпожа Юрова.
По его мнению, что в не поступлении средств виновата глава ЕК, которая "обманула польского премьера, польского президента".
Ранее ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии экономики Польши, предполагающий выделение помощи ЕС в размере более 35 миллиардов евро. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.