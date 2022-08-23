Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой" - 23.08.2022 Украина.ру
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Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"
Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой" - 23.08.2022 Украина.ру
Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в обмане, а ее заместителя Веру Юрову назвал "вредной чешкой". Причиной недовольства Зебро стала задержка поступления средств ЕС на восстановление пострадавшей от пандемии экономики страны
2022-08-23T08:47
2022-08-23T08:47
урсула фон дер ляйен
польша
еврокомиссия
новости
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По его мнению, что в не поступлении средств виновата глава ЕК, которая "обманула польского премьера, польского президента".Ранее ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии экономики Польши, предполагающий выделение помощи ЕС в размере более 35 миллиардов евро. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.
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урсула фон дер ляйен, польша, еврокомиссия, новости
Урсула фон дер Ляйен, Польша, Еврокомиссия, Новости

Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"

08:47 23.08.2022
 
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Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в обмане, а ее заместителя Веру Юрову назвал "вредной чешкой". Причиной недовольства Зебро стала задержка поступления средств ЕС на восстановление пострадавшей от пандемии экономики страны
Я бы хотел прокомментировать публикации международной прессы, в том числе немецкой. Газета Spiеgel старается представлять версии, якобы это не госпожа Фон дер Ляйнен обманула польское правительство, польского премьера, а действительно за всем стоит, прошу прощения, не хочу употреблять определение "вредная чешка", но госпожа Юрова.
Збигнев Зебро
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши
По его мнению, что в не поступлении средств виновата глава ЕК, которая "обманула польского премьера, польского президента".
Ранее ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии экономики Польши, предполагающий выделение помощи ЕС в размере более 35 миллиардов евро. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.
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