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Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе
Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе - 22.08.2022 Украина.ру
Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил бомбоубежища и призвал жителей региона не поддаваться панике, передает Telegram-канал "Эхо Севастополя" 22 августа
2022-08-22T15:19
2022-08-22T15:19
2022-08-22T15:19
новости
севастополь
губернатор
михаил развожаев
бомбоубежища
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"Памятки (об алгоритме действий при тревоге – ред.) мы сейчас дорабатываем и они будут опубликованы. Много людей писали о том, что готовы вести патрулирование и даже ночью. Можно сделать по форме ДНД. Это будет не лишним", - заявил он на аппаратном совещании правительства Севастополя.Он призвал жителей города не поддаваться на провокации, так как "главная задача врага - посеять панику". Развожаев подчеркнул, что Севастополь – "под надежным куполом ПВО".Он также рассказал, что на днях проверил состояние укрытий, так как в регионе все еще действует желтый уровень террористической опасности. По словам главы региона, коммунальные службы получили указание разместить указатели, где расположены бомбоубежища.Накануне вечером Развожаев сообщил о попытке ВСУ атаковать аэропорт Бальбек. Системы ПВО отразили атаку.
https://ukraina.ru/20220822/1037922756.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, губернатор, михаил развожаев, бомбоубежища
Новости, Севастополь, губернатор, Михаил Развожаев, бомбоубежища
Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил бомбоубежища и призвал жителей региона не поддаваться панике, передает Telegram-канал "Эхо Севастополя" 22 августа
"Памятки (об алгоритме действий при тревоге – ред.) мы сейчас дорабатываем и они будут опубликованы. Много людей писали о том, что готовы вести патрулирование и даже ночью. Можно сделать по форме ДНД. Это будет не лишним", - заявил он на аппаратном совещании правительства Севастополя.
Он призвал жителей города не поддаваться на провокации, так как "главная задача врага - посеять панику". Развожаев подчеркнул, что Севастополь – "под надежным куполом ПВО".
Он также рассказал, что на днях проверил состояние укрытий, так как в регионе все еще действует желтый уровень террористической опасности. По словам главы региона, коммунальные службы получили указание разместить указатели, где расположены бомбоубежища.
Накануне вечером Развожаев сообщил о попытке ВСУ атаковать аэропорт Бальбек. Системы ПВО отразили атаку.