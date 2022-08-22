Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе - 22.08.2022 Украина.ру
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Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе
Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе - 22.08.2022 Украина.ру
Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил бомбоубежища и призвал жителей региона не поддаваться панике, передает Telegram-канал "Эхо Севастополя" 22 августа
2022-08-22T15:19
2022-08-22T15:19
новости
севастополь
губернатор
михаил развожаев
бомбоубежища
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"Памятки (об алгоритме действий при тревоге – ред.) мы сейчас дорабатываем и они будут опубликованы. Много людей писали о том, что готовы вести патрулирование и даже ночью. Можно сделать по форме ДНД. Это будет не лишним", - заявил он на аппаратном совещании правительства Севастополя.Он призвал жителей города не поддаваться на провокации, так как "главная задача врага - посеять панику". Развожаев подчеркнул, что Севастополь – "под надежным куполом ПВО".Он также рассказал, что на днях проверил состояние укрытий, так как в регионе все еще действует желтый уровень террористической опасности. По словам главы региона, коммунальные службы получили указание разместить указатели, где расположены бомбоубежища.Накануне вечером Развожаев сообщил о попытке ВСУ атаковать аэропорт Бальбек. Системы ПВО отразили атаку.
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новости, севастополь, губернатор, михаил развожаев, бомбоубежища
Новости, Севастополь, губернатор, Михаил Развожаев, бомбоубежища

Губернатор Севастополя проверил бомбоубежища в городе

15:19 22.08.2022
 
© Олег ИзмайловСевастополь
Севастополь
© Олег Измайлов
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил бомбоубежища и призвал жителей региона не поддаваться панике, передает Telegram-канал "Эхо Севастополя" 22 августа
"Памятки (об алгоритме действий при тревоге – ред.) мы сейчас дорабатываем и они будут опубликованы. Много людей писали о том, что готовы вести патрулирование и даже ночью. Можно сделать по форме ДНД. Это будет не лишним", - заявил он на аппаратном совещании правительства Севастополя.
Он призвал жителей города не поддаваться на провокации, так как "главная задача врага - посеять панику". Развожаев подчеркнул, что Севастополь – "под надежным куполом ПВО".
Он также рассказал, что на днях проверил состояние укрытий, так как в регионе все еще действует желтый уровень террористической опасности. По словам главы региона, коммунальные службы получили указание разместить указатели, где расположены бомбоубежища.
Накануне вечером Развожаев сообщил о попытке ВСУ атаковать аэропорт Бальбек. Системы ПВО отразили атаку.
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НовостиСевастопольгубернаторМихаил Развожаевбомбоубежища
 
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