"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037937587.html
"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского - 22.08.2022 Украина.ру
"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
Киевский режим под руководством президента Украины Владимира Зеленского утратил право представлять украинский народ на переговорах, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 22 августа передает РИА Новости
2022-08-22T12:09
2022-08-22T12:09
новости
шеремет
владимир зеленский
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102221/30/1022213075_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_5f10611678887e074d8d14b6dd4f38ed.jpg
Он подчеркнул, что, отдавая приказы на уничтожение мирных жителей Донбасса и обстрелы Запорожской АЭС, Зеленский превратился в "настоящего террориста".В этой связи Шеремет напомнил слова президента РФ Владимира Путина в 2004 году: "Россия никогда не будет вести переговоров с террористами", сказал тогда глава государства.Депутат уверен, что если и возможны какие-либо переговоры, то только с теми, кто на самом деле принимает решения – США.Накануне Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что слова Зеленского никак не могут повлиять на трибунал, подготовка к которому практически завершена и заверил, что все преступники понесут заслуженное наказание.
https://ukraina.ru/20220822/1037934851.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102221/30/1022213075_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2a3bc1addd2d6baee46e1f1ad7e111aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шеремет, владимир зеленский, переговоры
Новости, Шеремет, Владимир Зеленский, переговоры

"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского

12:09 22.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим под руководством президента Украины Владимира Зеленского утратил право представлять украинский народ на переговорах, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 22 августа передает РИА Новости
Режим Зеленского давно утратил право представлять украинский народ и вести от его имени переговоры, не говоря уже о праве ставить какие-либо ультиматумы и требования России. Эту преступную клику пора исключить из возможного переговорного трека.
Он подчеркнул, что, отдавая приказы на уничтожение мирных жителей Донбасса и обстрелы Запорожской АЭС, Зеленский превратился в "настоящего террориста".
В этой связи Шеремет напомнил слова президента РФ Владимира Путина в 2004 году: "Россия никогда не будет вести переговоров с террористами", сказал тогда глава государства.
Депутат уверен, что если и возможны какие-либо переговоры, то только с теми, кто на самом деле принимает решения – США.
Накануне Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что слова Зеленского никак не могут повлиять на трибунал, подготовка к которому практически завершена и заверил, что все преступники понесут заслуженное наказание.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
11:30
Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналуМариупольский трибунал пройдет независимо от высказываний президента Украины Владимира Зеленского, заявил 22 августа в интервью "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиШереметВладимир Зеленскийпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
12:48Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
12:37Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
12:37Информационная война может превратиться в ядерную: Ясинский об опасности действий Запада
12:32На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
12:22Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
12:19Обстрелы, запрет в Киеве, оружие. Главное на Украине на 12:00 22 августа
12:13На Украину зашла колонна американской военной техники
12:09"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
11:30Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
11:12Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске
10:56Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
10:44Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
10:33Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
10:29Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
10:24В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
10:19Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
09:58"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
09:56Странный теракт: покушение на Дугина
09:55"Кассу взять — украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях
Лента новостейМолния