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"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского - 22.08.2022 Украина.ру
"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
Киевский режим под руководством президента Украины Владимира Зеленского утратил право представлять украинский народ на переговорах, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 22 августа передает РИА Новости
2022-08-22T12:09
2022-08-22T12:09
2022-08-22T12:09
новости
шеремет
владимир зеленский
переговоры
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Он подчеркнул, что, отдавая приказы на уничтожение мирных жителей Донбасса и обстрелы Запорожской АЭС, Зеленский превратился в "настоящего террориста".В этой связи Шеремет напомнил слова президента РФ Владимира Путина в 2004 году: "Россия никогда не будет вести переговоров с террористами", сказал тогда глава государства.Депутат уверен, что если и возможны какие-либо переговоры, то только с теми, кто на самом деле принимает решения – США.Накануне Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что слова Зеленского никак не могут повлиять на трибунал, подготовка к которому практически завершена и заверил, что все преступники понесут заслуженное наказание.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, шеремет, владимир зеленский, переговоры
"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
Киевский режим под руководством президента Украины Владимира Зеленского утратил право представлять украинский народ на переговорах, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 22 августа передает РИА Новости
Режим Зеленского давно утратил право представлять украинский народ и вести от его имени переговоры, не говоря уже о праве ставить какие-либо ультиматумы и требования России. Эту преступную клику пора исключить из возможного переговорного трека.
Он подчеркнул, что, отдавая приказы на уничтожение мирных жителей Донбасса и обстрелы Запорожской АЭС, Зеленский превратился в "настоящего террориста".
В этой связи Шеремет напомнил слова президента РФ Владимира Путина в 2004 году: "Россия никогда не будет вести переговоров с террористами", сказал тогда глава государства.
Депутат уверен, что если и возможны какие-либо переговоры, то только с теми, кто на самом деле принимает решения – США.
Накануне Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что слова Зеленского никак не могут повлиять на трибунал, подготовка к которому практически завершена и заверил, что все преступники понесут заслуженное наказание.