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"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента - 22.08.2022 Украина.ру
"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
Односторонние и недальновидные действия президента США Джо Байддена привели Америку к "чудовищной катастрофе", считает колумнист American Thinker Джек Макферрин. Статья опубликована на сайте издания на днях
2022-08-22T09:58
2022-08-22T09:58
2022-08-22T09:58
новости
джо байден
сша
политика
афганистан
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Макферрин уверен, что Байден действовал не в стратегических интересах государства или народа США, а в своих собственных, нанеся, таким образом, "чудовищный ущерб" репутации страны на международной арене.Он также привел историческую аналогию: "Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны".Кроме того, добавляет обозреватель, внутренняя политика Байдена не менее провальная, чем внешняя, и общественный раскол только усугубляется внутри страны.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша, политика, афганистан
Новости, Джо Байден, США, политика, Афганистан
"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
Односторонние и недальновидные действия президента США Джо Байддена привели Америку к "чудовищной катастрофе", считает колумнист American Thinker Джек Макферрин. Статья опубликована на сайте издания на днях
Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране.
Макферрин уверен, что Байден действовал не в стратегических интересах государства или народа США, а в своих собственных, нанеся, таким образом, "чудовищный ущерб" репутации страны на международной арене.
Он также привел историческую аналогию: "Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны".
Кроме того, добавляет обозреватель, внутренняя политика Байдена не менее провальная, чем внешняя, и общественный раскол только усугубляется внутри страны.