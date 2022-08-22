https://ukraina.ru/20220822/1037930909.html

"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента

"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента - 22.08.2022 Украина.ру

"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента

Односторонние и недальновидные действия президента США Джо Байддена привели Америку к "чудовищной катастрофе", считает колумнист American Thinker Джек Макферрин. Статья опубликована на сайте издания на днях

2022-08-22T09:58

2022-08-22T09:58

2022-08-22T09:58

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Макферрин уверен, что Байден действовал не в стратегических интересах государства или народа США, а в своих собственных, нанеся, таким образом, "чудовищный ущерб" репутации страны на международной арене.Он также привел историческую аналогию: "Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны".Кроме того, добавляет обозреватель, внутренняя политика Байдена не менее провальная, чем внешняя, и общественный раскол только усугубляется внутри страны.

https://ukraina.ru/20220819/1037846792.html

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новости, джо байден, сша, политика, афганистан