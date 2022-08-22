"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента - 22.08.2022 Украина.ру
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"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента - 22.08.2022 Украина.ру
"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
Односторонние и недальновидные действия президента США Джо Байддена привели Америку к "чудовищной катастрофе", считает колумнист American Thinker Джек Макферрин. Статья опубликована на сайте издания на днях
2022-08-22T09:58
2022-08-22T09:58
новости
джо байден
сша
политика
афганистан
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Макферрин уверен, что Байден действовал не в стратегических интересах государства или народа США, а в своих собственных, нанеся, таким образом, "чудовищный ущерб" репутации страны на международной арене.Он также привел историческую аналогию: "Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны".Кроме того, добавляет обозреватель, внутренняя политика Байдена не менее провальная, чем внешняя, и общественный раскол только усугубляется внутри страны.
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новости, джо байден, сша, политика, афганистан
Новости, Джо Байден, США, политика, Афганистан

"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента

09:58 22.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Односторонние и недальновидные действия президента США Джо Байддена привели Америку к "чудовищной катастрофе", считает колумнист American Thinker Джек Макферрин. Статья опубликована на сайте издания на днях
Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране.
Макферрин уверен, что Байден действовал не в стратегических интересах государства или народа США, а в своих собственных, нанеся, таким образом, "чудовищный ущерб" репутации страны на международной арене.
Он также привел историческую аналогию: "Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны".
Кроме того, добавляет обозреватель, внутренняя политика Байдена не менее провальная, чем внешняя, и общественный раскол только усугубляется внутри страны.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 07:46
"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation
 
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09:58"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
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