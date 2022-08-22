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Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии

Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии - 22.08.2022 Украина.ру

Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии

Трижды примененная в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковая ракета "Кинжал" показала блестящие характеристики, заявил 21 августа в эфире "Россия 1" министр обороны РФ Сергей Шойгу

2022-08-22T09:35

2022-08-22T09:35

2022-08-22T09:43

новости

ракеты

минобороны

сергей шойгу

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По его словам, "Кинжал" - новейшее вооружение, которое не имеет равных в мире. Скорость полета "Кинжала" достигает практически десяти скоростей звука, добавил он.Также глава ведомства рассказал о самолетах Су-57, которые полностью защищены от разных систем ПВО. По словам Шойгу, самолеты блестяще прошли проверку в условиях реальных боевых действий.Ранее эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер в интервью Daily Express заявил, что "у Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", что делает страну крайне уязвимой".Также заявление Минобороны РФ о размещении ракет "Кинжал" в Калининградской области вызвало резкую реакцию у польского ведомства. Заместитель министра обороны Польши Войцех Суркевич заявил об "адекватных действиях во взаимодействии с НАТО" на "российскую угрозу".

https://ukraina.ru/20220530/1034052380.html

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новости, ракеты, минобороны, сергей шойгу