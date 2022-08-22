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Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии
Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии - 22.08.2022 Украина.ру
Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии
Трижды примененная в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковая ракета "Кинжал" показала блестящие характеристики, заявил 21 августа в эфире "Россия 1" министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-08-22T09:35
2022-08-22T09:35
2022-08-22T09:43
новости
ракеты
минобороны
сергей шойгу
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По его словам, "Кинжал" - новейшее вооружение, которое не имеет равных в мире. Скорость полета "Кинжала" достигает практически десяти скоростей звука, добавил он.Также глава ведомства рассказал о самолетах Су-57, которые полностью защищены от разных систем ПВО. По словам Шойгу, самолеты блестяще прошли проверку в условиях реальных боевых действий.Ранее эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер в интервью Daily Express заявил, что "у Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", что делает страну крайне уязвимой".Также заявление Минобороны РФ о размещении ракет "Кинжал" в Калининградской области вызвало резкую реакцию у польского ведомства. Заместитель министра обороны Польши Войцех Суркевич заявил об "адекватных действиях во взаимодействии с НАТО" на "российскую угрозу".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ракеты, минобороны, сергей шойгу
Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии
09:35 22.08.2022 (обновлено: 09:43 22.08.2022)
Трижды примененная в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковая ракета "Кинжал" показала блестящие характеристики, заявил 21 августа в эфире "Россия 1" министр обороны РФ Сергей Шойгу
По его словам, "Кинжал" - новейшее вооружение, которое не имеет равных в мире. Скорость полета "Кинжала" достигает практически десяти скоростей звука, добавил он.
Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире.
Также глава ведомства рассказал о самолетах Су-57, которые полностью защищены от разных систем ПВО. По словам Шойгу, самолеты блестяще прошли проверку в условиях реальных боевых действий.
Ранее эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер в интервью Daily Express заявил, что "у Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", что делает страну крайне уязвимой".
Также заявление Минобороны РФ о размещении ракет "Кинжал" в Калининградской области вызвало резкую реакцию у польского ведомства. Заместитель министра обороны Польши Войцех Суркевич заявил об "адекватных действиях во взаимодействии с НАТО" на "российскую угрозу".