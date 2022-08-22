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Британцам пообещали платить за снижение энергопотребления

Британцам пообещали платить за снижение энергопотребления - 22.08.2022 Украина.ру

Британцам пообещали платить за снижение энергопотребления

Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует ввести стимулирующие меры для жителей страны, которые осенью и зимой снизят энергопотребление в наиболее загруженные часы. Об этом сообщила 21 августа газета Daily Express

2022-08-22T08:47

2022-08-22T08:47

2022-08-22T08:56

электроэнергия

британия

новости

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В National Grid хотят, чтобы люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки, в часы пиковой нагрузки.В этих целях компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час тем домохозяйствам, которые сократят потребление электроэнергии в период с 17.00 до 20.00.Такая схема может быть внедрена к концу октября, если ее одобрит энергорегулятор Ofgem.Подобная схема выплат уже была опробована в феврале и марте, когда 105 тысяч клиентов компании Octopus Energy просили на два часа отключать электрические приборы. Домохозяйствам, сократившим потребление электроэнергии на 30-40%, выплачивалась сумма в размере 22,7 пенса за каждый сэкономленный киловатт-час.В Великобритании на фоне подорожания газа и западных санкций значительно увеличатся платежи за коммунальные услуги. Цены на энергоносители могут превысить 6 тыс. фунтов стерлингов к апрелю 2023 года — увеличение в пять раз в сравнении с весной 2022 года.Британцы опасаются, что резкий рост стоимости света и газа могут привести к "рождественским отключениям" — эксперты предупреждают о надвигающемся зимнем энергетическом кризисе.

https://ukraina.ru/20220729/1036997760.html

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электроэнергия, британия, новости