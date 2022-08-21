Что нужно для снижения напряженности между Россией и НАТО?
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Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
Что нужно для снижения напряженности между Россией и НАТО?
Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности
2022-08-21T10:13
2022-08-21T10:13
новости
калининград
польша
нато
россия
угроза
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Ранее в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трех МиГ-31 с ракетами "Кинжал". В рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил на это ответом НАТО.По его словам, не Россия "все это начинала". Москва неоднократно призывала НАТО не переходить "красных линий", но альянс ничего не хотел слышать, напомнил он.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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новости, калининград, польша, нато, россия, угроза
Новости, Калининград, Польша, НАТО, Россия, угроза

Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

10:13 21.08.2022
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности
Ранее в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трех МиГ-31 с ракетами "Кинжал". В рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил на это ответом НАТО.
Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться.
Владимир Джабаров
Первый замглавы международного комитета Совфеда
По его словам, не Россия "все это начинала". Москва неоднократно призывала НАТО не переходить "красных линий", но альянс ничего не хотел слышать, напомнил он.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Учения сил стратегического сдерживания в России
30 мая, 07:10
«Кинжал» близко: в Британии заявили, что Лондон «совершенно беззащитен» перед МосквойУ Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса «Кинжал», что делает страну крайне уязвимой. Такое заявление в беседе с газетой Daily Express сделал на днях эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер
 
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