https://ukraina.ru/20220821/1037912305.html

Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

Что нужно для снижения напряженности между Россией и НАТО?

Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности

2022-08-21T10:13

2022-08-21T10:13

2022-08-21T10:13

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Ранее в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трех МиГ-31 с ракетами "Кинжал". В рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил на это ответом НАТО.По его словам, не Россия "все это начинала". Москва неоднократно призывала НАТО не переходить "красных линий", но альянс ничего не хотел слышать, напомнил он.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

https://ukraina.ru/20220530/1034052380.html

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новости, калининград, польша, нато, россия, угроза