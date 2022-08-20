https://ukraina.ru/20220820/1037895223.html

Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево

Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево - 20.08.2022 Украина.ру

Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево

Одно из подразделений ВСУ сложило оружие в ДНР. Об этом сообщила 19 августа пресс-служба народной милиции республики в своём Telegram-канале

2022-08-20T09:15

2022-08-20T09:15

2022-08-20T09:15

спецоперация

новости

народная милиция лднр

капитуляция

всу

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Согласно информации, опубликованной донецкими военными, в населённом пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться.В заявлении отмечается, что речь идёт о насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинских гражданах, плохо подготовленных и вооружённых.

https://ukraina.ru/20220815/1037653072.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, народная милиция лднр, капитуляция, всу