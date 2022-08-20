Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево - 20.08.2022 Украина.ру
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Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево
Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево - 20.08.2022 Украина.ру
Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево
Одно из подразделений ВСУ сложило оружие в ДНР. Об этом сообщила 19 августа пресс-служба народной милиции республики в своём Telegram-канале
2022-08-20T09:15
2022-08-20T09:15
спецоперация
новости
народная милиция лднр
капитуляция
всу
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Согласно информации, опубликованной донецкими военными, в населённом пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться.В заявлении отмечается, что речь идёт о насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинских гражданах, плохо подготовленных и вооружённых.
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Спецоперация, Новости, Народная милиция ЛДНР, капитуляция, ВСУ

Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево

09:15 20.08.2022
 
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
Украинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
© Народная милиция ДНР
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Одно из подразделений ВСУ сложило оружие в ДНР. Об этом сообщила 19 августа пресс-служба народной милиции республики в своём Telegram-канале
Согласно информации, опубликованной донецкими военными, в населённом пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться.

Врезультате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР

Пресс-служба Народной милиции ДНР
В заявлении отмечается, что речь идёт о насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинских гражданах, плохо подготовленных и вооружённых.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 07:29
"Есть желание поймать их повторно". Кого хотят взять в плен бойцы Донецкой республики
 
СпецоперацияНовостиНародная милиция ЛДНРкапитуляцияВСУ
 
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