https://ukraina.ru/20220820/1037895223.html
Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево
Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево - 20.08.2022 Украина.ру
Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево
Одно из подразделений ВСУ сложило оружие в ДНР. Об этом сообщила 19 августа пресс-служба народной милиции республики в своём Telegram-канале
2022-08-20T09:15
2022-08-20T09:15
2022-08-20T09:15
спецоперация
новости
народная милиция лднр
капитуляция
всу
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Согласно информации, опубликованной донецкими военными, в населённом пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться.В заявлении отмечается, что речь идёт о насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинских гражданах, плохо подготовленных и вооружённых.
https://ukraina.ru/20220815/1037653072.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, народная милиция лднр, капитуляция, всу
Спецоперация, Новости, Народная милиция ЛДНР, капитуляция, ВСУ
Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево
Одно из подразделений ВСУ сложило оружие в ДНР. Об этом сообщила 19 августа пресс-служба народной милиции республики в своём Telegram-канале
Согласно информации, опубликованной донецкими военными, в населённом пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться.
Врезультате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР
Пресс-служба Народной милиции ДНР
В заявлении отмечается, что речь идёт о насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинских гражданах, плохо подготовленных и вооружённых.