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В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ

В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ - 19.08.2022 Украина.ру

В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ

Обстрелы ГЭС затрудняют поставки продовольствия и гуманитарной помощи в районы севернее Днепра, объяснил глава Новокаховского района Владимир Леонтьев 19 августа

2022-08-19T16:49

2022-08-19T16:49

2022-08-19T16:49

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Местные власти неоднократно заявляли об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Так, накануне 18 августа была зафиксирована очередная атака.На днях российский офицер заявил, что обстрелы производятся из американских систем залпового огня. Он отметил, что атаки не влияют на логистические возможности ВС РФ, так как они используют многочисленные пути подвоза, недоступные для мирного населения.Кроме того, врио директора ГЭС Арсений Зеленский сообщил, что повреждение объекта энерго- и гидро обеспечения может привести к катастрофическим последствиям в регионе и нарушить систему охлаждения ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20220714/kakhovka-1036299388.html

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2022

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новости, новая каховка, гэс, обстрелы, всу