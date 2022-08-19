В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ - 19.08.2022 Украина.ру
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В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ
В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ - 19.08.2022 Украина.ру
В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ
Обстрелы ГЭС затрудняют поставки продовольствия и гуманитарной помощи в районы севернее Днепра, объяснил глава Новокаховского района Владимир Леонтьев 19 августа
2022-08-19T16:49
2022-08-19T16:49
новости
новая каховка
гэс
обстрелы
всу
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Местные власти неоднократно заявляли об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Так, накануне 18 августа была зафиксирована очередная атака.На днях российский офицер заявил, что обстрелы производятся из американских систем залпового огня. Он отметил, что атаки не влияют на логистические возможности ВС РФ, так как они используют многочисленные пути подвоза, недоступные для мирного населения.Кроме того, врио директора ГЭС Арсений Зеленский сообщил, что повреждение объекта энерго- и гидро обеспечения может привести к катастрофическим последствиям в регионе и нарушить систему охлаждения ЗАЭС.
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Новости, Новая Каховка, ГЭС, обстрелы, ВСУ

В Новой Каховке объяснили, в чем опасность обстрелов ГЭС со стороны ВСУ

16:49 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Обстрелы ГЭС затрудняют поставки продовольствия и гуманитарной помощи в районы севернее Днепра, объяснил глава Новокаховского района Владимир Леонтьев 19 августа
Местные власти неоднократно заявляли об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Так, накануне 18 августа была зафиксирована очередная атака.
В результате постоянных обстрелов страдает исключительно мирное население. По сути, украинские власти ведут войну против мирного населения. Сейчас на въезде в ГЭС образовалась огромная пробка из большегрузных машин.
На днях российский офицер заявил, что обстрелы производятся из американских систем залпового огня. Он отметил, что атаки не влияют на логистические возможности ВС РФ, так как они используют многочисленные пути подвоза, недоступные для мирного населения.
Кроме того, врио директора ГЭС Арсений Зеленский сообщил, что повреждение объекта энерго- и гидро обеспечения может привести к катастрофическим последствиям в регионе и нарушить систему охлаждения ЗАЭС.
HIMARS
14 июля, 05:15
Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советниковВ ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиНовая КаховкаГЭСобстрелыВСУ
 
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