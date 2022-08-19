https://ukraina.ru/20220819/1037878196.html

Global Times рассказала о причине мирового хаоса

Global Times рассказала о причине мирового хаоса - 19.08.2022 Украина.ру

Global Times рассказала о причине мирового хаоса

Несоответствие между упадком США и сохраняющимся там менталитетом единственной сверхдержавы является причиной существующего раскола и хаоса в мире. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 18 августа в китайской газете Global Times

2022-08-19T15:45

2022-08-19T15:45

2022-08-19T15:50

новости

китай

global times

сотрудничество

сша

американская гегемония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_2b42893028357945cc935f0a5e6d111a.jpg

Шум, поднятый в западных СМИ в связи с отправкой китайских войск в Россию для участия в совместных военных учениях “Восток” отражает озабоченность Вашингтона сближением между двумя странами, считают в издании.Суть проблемы, отмечается в публикации, заключается не в том, что сделали или не сделали Россия и Китай, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.С точки зрения международного порядка, США являются наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия "защищают международный порядок, честность и справедливость". В случае если США продолжат вражду с Китаем и Россией, они "изолируют себя в мире", подводит итог газета

https://ukraina.ru/20220815/1037656911.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, global times, сотрудничество, сша, американская гегемония