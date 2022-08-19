Global Times рассказала о причине мирового хаоса - 19.08.2022 Украина.ру
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Global Times рассказала о причине мирового хаоса
Global Times рассказала о причине мирового хаоса - 19.08.2022 Украина.ру
Global Times рассказала о причине мирового хаоса
Несоответствие между упадком США и сохраняющимся там менталитетом единственной сверхдержавы является причиной существующего раскола и хаоса в мире. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 18 августа в китайской газете Global Times
2022-08-19T15:45
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новости
китай
global times
сотрудничество
сша
американская гегемония
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Шум, поднятый в западных СМИ в связи с отправкой китайских войск в Россию для участия в совместных военных учениях “Восток” отражает озабоченность Вашингтона сближением между двумя странами, считают в издании.Суть проблемы, отмечается в публикации, заключается не в том, что сделали или не сделали Россия и Китай, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.С точки зрения международного порядка, США являются наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия "защищают международный порядок, честность и справедливость". В случае если США продолжат вражду с Китаем и Россией, они "изолируют себя в мире", подводит итог газета
https://ukraina.ru/20220815/1037656911.html
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новости, китай, global times, сотрудничество, сша, американская гегемония
Новости, Китай, Global Times, сотрудничество, США, американская гегемония

Global Times рассказала о причине мирового хаоса

15:45 19.08.2022 (обновлено: 15:50 19.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Несоответствие между упадком США и сохраняющимся там менталитетом единственной сверхдержавы является причиной существующего раскола и хаоса в мире. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 18 августа в китайской газете Global Times
Шум, поднятый в западных СМИ в связи с отправкой китайских войск в Россию для участия в совместных военных учениях “Восток” отражает озабоченность Вашингтона сближением между двумя странами, считают в издании.

Вор кричит: "Держи вора". ... Вашингтон обеспокоен тем, что … координация действий в области безопасности между Китаем и Россией может свести на нет влияние США на международный порядок, которым США управляли

Global Times
Китайская газета
Суть проблемы, отмечается в публикации, заключается не в том, что сделали или не сделали Россия и Китай, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 09:48
Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнованияРоссийский корвет "Громкий" прибыл в порт Циндао в китайской провинции Шаньдун для участия в международном конкурсе "Кубок моря". Об этом сообщил 15 августа начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников
С точки зрения международного порядка, США являются наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия "защищают международный порядок, честность и справедливость". В случае если США продолжат вражду с Китаем и Россией, они "изолируют себя в мире", подводит итог газета
 
НовостиКитайGlobal TimesсотрудничествоСШАамериканская гегемония
 
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