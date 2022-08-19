Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2" - 19.08.2022 Украина.ру
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Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2"
Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2" - 19.08.2022 Украина.ру
Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2"
Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", передает Redaktionsnetzwerk Deutschland
2022-08-19T07:24
2022-08-19T07:25
северный поток-2
германия
газ
новости
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"Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии", – сказал Кубикки.Он добавил, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопроврод, чтобы заполнить газохранилища на зиму.При этом Кубикки отметил, что нет веских причин не вводить в эксплуатацию “Северный поток-2”.В то же время политик заметил, что Германия будет твердо стоять на стороне Украины и ничто этого не изменит.Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск "Северного потока – 2" на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска "Северного потока – 2" для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
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северный поток-2, германия, газ, новости
Северный поток-2, Германия, газ, Новости

Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2"

07:24 19.08.2022 (обновлено: 07:25 19.08.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", передает Redaktionsnetzwerk Deutschland
"Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии", – сказал Кубикки.
Он добавил, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопроврод, чтобы заполнить газохранилища на зиму.
При этом Кубикки отметил, что нет веских причин не вводить в эксплуатацию “Северный поток-2”.
В то же время политик заметил, что Германия будет твердо стоять на стороне Украины и ничто этого не изменит.

"Тот факт, что к нам поступает газ из России, не становится лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. <...> Газ, [поступающий по] "Северному потоку – 2" не более аморален, чем тот, что поступает по "Северному потоку". Это просто другая труба", – заключил Кубикки.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск "Северного потока – 2" на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением.
В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска "Северного потока – 2" для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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