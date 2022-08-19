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Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2"

Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2" - 19.08.2022 Украина.ру

Немецкий политик призвал запустить "Северный поток-2"

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", передает Redaktionsnetzwerk Deutschland

2022-08-19T07:24

2022-08-19T07:24

2022-08-19T07:25

северный поток-2

германия

газ

новости

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"Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии", – сказал Кубикки.Он добавил, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопроврод, чтобы заполнить газохранилища на зиму.При этом Кубикки отметил, что нет веских причин не вводить в эксплуатацию “Северный поток-2”.В то же время политик заметил, что Германия будет твердо стоять на стороне Украины и ничто этого не изменит.Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск "Северного потока – 2" на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска "Северного потока – 2" для урегулирования ситуации с нехваткой газа.

https://ukraina.ru/20220722/1036758454.html

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северный поток-2, германия, газ, новости