Правозащитник объяснил, почему не будет протестов после сноса памятника в Нарве - 19.08.2022 Украина.ру
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Правозащитник объяснил, почему не будет протестов после сноса памятника в Нарве
Правозащитник объяснил, почему не будет протестов после сноса памятника в Нарве - 19.08.2022 Украина.ру
Правозащитник объяснил, почему не будет протестов после сноса памятника в Нарве
Решение властей Эстонии по демонтажу памятника советским воинам-освободителям в городе Нарва – танка Т-34 – не приведёт к массовым протестам, поскольку любой протест будет подавлен эстонским правительством, а при нехватке сил у последнего – странами НАТО. Такое мнение выразил политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
2022-08-19T07:00
2022-08-19T07:00
новости
эстония
монументы
русофобия
протесты
памятник
танк
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Он рассказал, что власти Эстонии считают себя полноправными участниками военного конфликта на Украине, и по этой причине считают, что имеют моральное право уничтожать советские военные памятники.Линтер считает, что России надо сопротивляться такому решению эстонского правительства, потому что оно является частью агрессивной антироссийской политики.Танк в Нарве был снесён в ночь с 16 на 17 октября действиями Сил обороны Эстонии и вопреки мнению мэрии города.Всё ночь жители города приносили к месту снесённого памятника цветы и свечи.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220618/1034173071.html
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новости, эстония, монументы, русофобия, протесты, памятник, танк
Новости, Эстония, монументы, Русофобия, протесты, памятник, танк

Правозащитник объяснил, почему не будет протестов после сноса памятника в Нарве

07:00 19.08.2022
 
© РИА Новости . Хасан Ингин / Перейти в фотобанкТанк-памятник Т-34 в Нарве
Танк-памятник Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Хасан Ингин
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Решение властей Эстонии по демонтажу памятника советским воинам-освободителям в городе Нарва – танка Т-34 – не приведёт к массовым протестам, поскольку любой протест будет подавлен эстонским правительством, а при нехватке сил у последнего – странами НАТО. Такое мнение выразил политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что власти Эстонии считают себя полноправными участниками военного конфликта на Украине, и по этой причине считают, что имеют моральное право уничтожать советские военные памятники.
18 июня, 05:45
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Линтер считает, что России надо сопротивляться такому решению эстонского правительства, потому что оно является частью агрессивной антироссийской политики.

Нужно понять, что агрессивная линия будет усиливаться, Россию будут отрезать от Калининграда, России закроют Балтийское море

Дмитрий Линтер
Дмитрий Линтер
Политолог и правозащитник
Танк в Нарве был снесён в ночь с 16 на 17 октября действиями Сил обороны Эстонии и вопреки мнению мэрии города.
Всё ночь жители города приносили к месту снесённого памятника цветы и свечи.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиЭстониямонументыРусофобияпротестыпамятниктанк
 
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