Правозащитник объяснил, почему не будет протестов после сноса памятника в Нарве

«Все должно быть по закону»: политолог объяснил, почему Россия может отозвать признание независимости Литвы, Эстонии и Украины

Необходимо тщательно проверить законность всех процедур, которые были проведены по выходу Прибалтийских государств из состава СССР, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру