Правозащитник объяснил, почему не будет протестов после сноса памятника в Нарве
Решение властей Эстонии по демонтажу памятника советским воинам-освободителям в городе Нарва – танка Т-34 – не приведёт к массовым протестам, поскольку любой протест будет подавлен эстонским правительством, а при нехватке сил у последнего – странами НАТО. Такое мнение выразил политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что власти Эстонии считают себя полноправными участниками военного конфликта на Украине, и по этой причине считают, что имеют моральное право уничтожать советские военные памятники.
18 июня, 05:45«Все должно быть по закону»: политолог объяснил, почему Россия может отозвать признание независимости Литвы, Эстонии и УкраиныНеобходимо тщательно проверить законность всех процедур, которые были проведены по выходу Прибалтийских государств из состава СССР, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Линтер считает, что России надо сопротивляться такому решению эстонского правительства, потому что оно является частью агрессивной антироссийской политики.
Нужно понять, что агрессивная линия будет усиливаться, Россию будут отрезать от Калининграда, России закроют Балтийское море
Танк в Нарве был снесён в ночь с 16 на 17 октября действиями Сил обороны Эстонии и вопреки мнению мэрии города.
Всё ночь жители города приносили к месту снесённого памятника цветы и свечи.
Полностью интервью можно прочитать здесь.