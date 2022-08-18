Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ - 18.08.2022 Украина.ру
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Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ
Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ - 18.08.2022 Украина.ру
Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ
Власти армянской столицы дали официальное разрешение на проведение митинга против спецоперации России на Украине, сообщил 17 августа Telegram-канал "АРМЯНЕ РОССИИ-Z ПЕРЕZАГРУZКА"
2022-08-18T17:35
2022-08-18T17:35
новости
армения
ереван
митинг
пашинян
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Сообщается, что митинг пройдет 24 августа, в день празднования Дня независимости Украины."Интересно этим разрешением что хочет сказать [премьер-министр Армении] Никол Пашинян своим союзникам, которых намедни он обвинил в недолжном неисполнении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе , а последние три дня все провластные агентства обвиняют Россию в причастности к пожару на рынке Сурмалу", – говорится в сообщении канала.За последние несколько дней многие армянские СМИ перекладывают ответственность за взрыв в ТЦ "Сурмалу" на российские спецслужбы.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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новости, армения, ереван, митинг, пашинян
Новости, Армения, Ереван, митинг, Пашинян

Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ

17:35 18.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Власти армянской столицы дали официальное разрешение на проведение митинга против спецоперации России на Украине, сообщил 17 августа Telegram-канал "АРМЯНЕ РОССИИ-Z ПЕРЕZАГРУZКА"
Сообщается, что митинг пройдет 24 августа, в день празднования Дня независимости Украины.
"Интересно этим разрешением что хочет сказать [премьер-министр Армении] Никол Пашинян своим союзникам, которых намедни он обвинил в недолжном неисполнении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе , а последние три дня все провластные агентства обвиняют Россию в причастности к пожару на рынке Сурмалу", – говорится в сообщении канала.
За последние несколько дней многие армянские СМИ перекладывают ответственность за взрыв в ТЦ "Сурмалу" на российские спецслужбы.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Скриншот видео Украина.ру
20 марта, 14:27
«Альтернативы нет!» Армения показала свою позицию в конфликте с УкраинойВ Ереване состоялась акция в поддержку российской спецоперации на Украине
 
НовостиАрменияЕреванмитингПашинян
 
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Заголовок открываемого материала
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17:35Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ
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