https://ukraina.ru/20220818/1037838854.html

Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ

Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ - 18.08.2022 Украина.ру

Мэрия Еревана согласовала митинг против СВО - СМИ

Власти армянской столицы дали официальное разрешение на проведение митинга против спецоперации России на Украине, сообщил 17 августа Telegram-канал "АРМЯНЕ РОССИИ-Z ПЕРЕZАГРУZКА"

2022-08-18T17:35

2022-08-18T17:35

2022-08-18T17:35

новости

армения

ереван

митинг

пашинян

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Сообщается, что митинг пройдет 24 августа, в день празднования Дня независимости Украины."Интересно этим разрешением что хочет сказать [премьер-министр Армении] Никол Пашинян своим союзникам, которых намедни он обвинил в недолжном неисполнении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе , а последние три дня все провластные агентства обвиняют Россию в причастности к пожару на рынке Сурмалу", – говорится в сообщении канала.За последние несколько дней многие армянские СМИ перекладывают ответственность за взрыв в ТЦ "Сурмалу" на российские спецслужбы.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

https://ukraina.ru/20220320/1033567012.html

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новости, армения, ереван, митинг, пашинян