https://ukraina.ru/20220818/1037823590.html

Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW

Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW - 18.08.2022 Украина.ру

Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW

Поток международной финансовой помощи Украине иссяк в июле. Ни одна крупная страна Евросоюза, такая как Германия, Франция или Италия, не взяла на себя значительных новых обязательств. Об этом говорится в отчете Кильского института мировой экономики (IFW) от 18 августа

2022-08-18T15:24

2022-08-18T15:24

2022-08-18T15:24

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Со 2 июля по 3 августа Украина получила около 1,5 млрд евро в виде новых обязательств. Всего трекер IFW зафиксировал обязательства на сумму 84,2 млрд евро.Германия, говорится в отчете, не заявила о дальнейшей поддержке Украины, хотя ранее предоставила "значительную военную помощь".

https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html

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новости, финансирование, помощь, украина, запад, деньги