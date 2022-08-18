Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW - 18.08.2022 Украина.ру
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Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW
Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW - 18.08.2022 Украина.ру
Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW
Поток международной финансовой помощи Украине иссяк в июле. Ни одна крупная страна Евросоюза, такая как Германия, Франция или Италия, не взяла на себя значительных новых обязательств. Об этом говорится в отчете Кильского института мировой экономики (IFW) от 18 августа
2022-08-18T15:24
2022-08-18T15:24
новости
финансирование
помощь
украина
запад
деньги
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Со 2 июля по 3 августа Украина получила около 1,5 млрд евро в виде новых обязательств. Всего трекер IFW зафиксировал обязательства на сумму 84,2 млрд евро.Германия, говорится в отчете, не заявила о дальнейшей поддержке Украины, хотя ранее предоставила "значительную военную помощь".
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новости, финансирование, помощь, украина, запад, деньги
Новости, финансирование, помощь, Украина, Запад, деньги

Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW

15:24 18.08.2022
 
© president.gov.uaВладимир Зеленский в совместном интервью иностранным СМИ 14 июня 2021 года
Владимир Зеленский в совместном интервью иностранным СМИ 14 июня 2021 года
© president.gov.ua
Читать в
Поток международной финансовой помощи Украине иссяк в июле. Ни одна крупная страна Евросоюза, такая как Германия, Франция или Италия, не взяла на себя значительных новых обязательств. Об этом говорится в отчете Кильского института мировой экономики (IFW) от 18 августа
Со 2 июля по 3 августа Украина получила около 1,5 млрд евро в виде новых обязательств. Всего трекер IFW зафиксировал обязательства на сумму 84,2 млрд евро.

В июле страны-доноры почти не инициировали новую помощь, но они предоставили часть уже выделенной поддержки, например, системы вооружений.

Кристоф Требеш
Руководитель группы исследователей "Отслеживание поддержки Украины"
Германия, говорится в отчете, не заявила о дальнейшей поддержке Украины, хотя ранее предоставила "значительную военную помощь".
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:19
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньгиБюджет украинской столицы сформирован из виртуальных денег, которые тратят на оборону. Об этом 15 августа в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр Киева Виталий Кличко
 
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