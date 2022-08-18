https://ukraina.ru/20220818/1037823590.html
Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW
Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW - 18.08.2022 Украина.ру
Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW
Поток международной финансовой помощи Украине иссяк в июле. Ни одна крупная страна Евросоюза, такая как Германия, Франция или Италия, не взяла на себя значительных новых обязательств. Об этом говорится в отчете Кильского института мировой экономики (IFW) от 18 августа
2022-08-18T15:24
2022-08-18T15:24
2022-08-18T15:24
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финансирование
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украина
запад
деньги
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Со 2 июля по 3 августа Украина получила около 1,5 млрд евро в виде новых обязательств. Всего трекер IFW зафиксировал обязательства на сумму 84,2 млрд евро.Германия, говорится в отчете, не заявила о дальнейшей поддержке Украины, хотя ранее предоставила "значительную военную помощь".
https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финансирование, помощь, украина, запад, деньги
Новости, финансирование, помощь, Украина, Запад, деньги
Запад прекратил финансировать Украину в июле - IFW
Поток международной финансовой помощи Украине иссяк в июле. Ни одна крупная страна Евросоюза, такая как Германия, Франция или Италия, не взяла на себя значительных новых обязательств. Об этом говорится в отчете Кильского института мировой экономики (IFW) от 18 августа