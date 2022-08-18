Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске - 18.08.2022 Украина.ру
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Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске
Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске - 18.08.2022 Украина.ру
Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске
Владимир Зеленский своим указом создал "городскую военную администрацию" Бердянска, который с конца февраля не контролируется Киевом, сообщается 18 августа на сайте главы украинского государства
2022-08-18T14:25
2022-08-18T14:25
новости
владимир зеленский
бердянск
запорожская область
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Указано, что Зеленский назначил главу "администрации" депутата от "Слуги народа" Викторию Галицыну.Ответственными за образование госоргана назначены Генштаб ВСУ и власти Запорожской области.Бердянск – один из городов южной части Запорожской области, освобожденной российскими военными. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что 1,5 тыс. делегатов со всей области собрались на днях в Мелитополе, в рамках форума движения "Мы вместе с Россией", и единогласно проголосовали за решение о проведении референдума о воссоединении с Россией.Также член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.
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новости, владимир зеленский, бердянск, запорожская область
Новости, Владимир Зеленский, Бердянск, Запорожская область

Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске

14:25 18.08.2022
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Читать в
Владимир Зеленский своим указом создал "городскую военную администрацию" Бердянска, который с конца февраля не контролируется Киевом, сообщается 18 августа на сайте главы украинского государства
Указано, что Зеленский назначил главу "администрации" депутата от "Слуги народа" Викторию Галицыну.
Ответственными за образование госоргана назначены Генштаб ВСУ и власти Запорожской области.
Бердянск – один из городов южной части Запорожской области, освобожденной российскими военными. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.
Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что 1,5 тыс. делегатов со всей области собрались на днях в Мелитополе, в рамках форума движения "Мы вместе с Россией", и единогласно проголосовали за решение о проведении референдума о воссоединении с Россией.
Также член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 05:15
Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном БердянскеРоссийские военные в Бердянске рассказали о не очень хорошем отношении к ним некоторой части населения города, поделился заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиВладимир ЗеленскийБердянскЗапорожская область
 
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