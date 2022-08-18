https://ukraina.ru/20220818/1037817654.html
Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске
Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске - 18.08.2022 Украина.ру
Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске
Владимир Зеленский своим указом создал "городскую военную администрацию" Бердянска, который с конца февраля не контролируется Киевом, сообщается 18 августа на сайте главы украинского государства
2022-08-18T14:25
2022-08-18T14:25
2022-08-18T14:25
новости
владимир зеленский
бердянск
запорожская область
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Указано, что Зеленский назначил главу "администрации" депутата от "Слуги народа" Викторию Галицыну.Ответственными за образование госоргана назначены Генштаб ВСУ и власти Запорожской области.Бердянск – один из городов южной части Запорожской области, освобожденной российскими военными. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что 1,5 тыс. делегатов со всей области собрались на днях в Мелитополе, в рамках форума движения "Мы вместе с Россией", и единогласно проголосовали за решение о проведении референдума о воссоединении с Россией.Также член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.
https://ukraina.ru/20220812/1037532238.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036329914_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_de3aa0031bb6314e99e148338255cd45.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, бердянск, запорожская область
Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске
Владимир Зеленский своим указом создал "городскую военную администрацию" Бердянска, который с конца февраля не контролируется Киевом, сообщается 18 августа на сайте главы украинского государства
Указано, что Зеленский назначил главу "администрации" депутата от "Слуги народа" Викторию Галицыну.
Ответственными за образование госоргана назначены Генштаб ВСУ и власти Запорожской области.
Бердянск – один из городов южной части Запорожской области, освобожденной российскими военными. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.
Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что 1,5 тыс. делегатов со всей области собрались на днях в Мелитополе, в рамках форума движения "Мы вместе с Россией", и единогласно проголосовали за решение о проведении референдума о воссоединении с Россией.
Также член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.