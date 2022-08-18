https://ukraina.ru/20220818/1037817654.html

Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске

Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске - 18.08.2022 Украина.ру

Зеленский создал "военную администрацию" в потерянном для Украины Бердянске

Владимир Зеленский своим указом создал "городскую военную администрацию" Бердянска, который с конца февраля не контролируется Киевом, сообщается 18 августа на сайте главы украинского государства

2022-08-18T14:25

2022-08-18T14:25

2022-08-18T14:25

новости

владимир зеленский

бердянск

запорожская область

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Указано, что Зеленский назначил главу "администрации" депутата от "Слуги народа" Викторию Галицыну.Ответственными за образование госоргана назначены Генштаб ВСУ и власти Запорожской области.Бердянск – один из городов южной части Запорожской области, освобожденной российскими военными. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что 1,5 тыс. делегатов со всей области собрались на днях в Мелитополе, в рамках форума движения "Мы вместе с Россией", и единогласно проголосовали за решение о проведении референдума о воссоединении с Россией.Также член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.

https://ukraina.ru/20220812/1037532238.html

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2022

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новости, владимир зеленский, бердянск, запорожская область