Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине
Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине
Российские войска должны использовать на Украине более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-18T12:50
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Когда говорят, что у российских войск не хватает беспилотников, а США - слабые, это делается для того, чтобы ввести в заблуждение, заявил Козин. Во время боевых действий, подчеркнул он, распространяют информацию и дезинформацию.Россия договорилась с Турцией по беспилотникам "Байрактар", заявил Козин. Эксперт предложил закупать у Ирана беспилотники, дроны-камикадзе, средства наведения и разведки.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html
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новости, украина, оружие, эксперт, сво
Новости, Украина, оружие, эксперт, СВО

Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине

12:50 18.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Российские войска должны использовать на Украине более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Когда говорят, что у российских войск не хватает беспилотников, а США - слабые, это делается для того, чтобы ввести в заблуждение, заявил Козин. Во время боевых действий, подчеркнул он, распространяют информацию и дезинформацию.
"Нужно использовать более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022", - сказал эксперт.
Россия договорилась с Турцией по беспилотникам "Байрактар", заявил Козин. Эксперт предложил закупать у Ирана беспилотники, дроны-камикадзе, средства наведения и разведки.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
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