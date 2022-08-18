https://ukraina.ru/20220818/1037808231.html
Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине
Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине
Российские войска должны использовать на Украине более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-18T12:50
2022-08-18T12:50
2022-08-18T12:50
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Когда говорят, что у российских войск не хватает беспилотников, а США - слабые, это делается для того, чтобы ввести в заблуждение, заявил Козин. Во время боевых действий, подчеркнул он, распространяют информацию и дезинформацию.Россия договорилась с Турцией по беспилотникам "Байрактар", заявил Козин. Эксперт предложил закупать у Ирана беспилотники, дроны-камикадзе, средства наведения и разведки.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, оружие, эксперт, сво
Новости, Украина, оружие, эксперт, СВО
Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине
Российские войска должны использовать на Украине более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Когда говорят, что у российских войск не хватает беспилотников, а США - слабые, это делается для того, чтобы ввести в заблуждение, заявил Козин. Во время боевых действий, подчеркнул он, распространяют информацию и дезинформацию.
"Нужно использовать более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022", - сказал эксперт.
Россия договорилась с Турцией по беспилотникам "Байрактар", заявил Козин. Эксперт предложил закупать у Ирана беспилотники, дроны-камикадзе, средства наведения и разведки.
Полную версию интервью можно прочитать здесь