https://ukraina.ru/20220818/1037808231.html

Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине

Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине - 18.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт предложил использовать новое оружие на Украине

Российские войска должны использовать на Украине более новые виды вооружений, которые появились на форуме "Армия-2022". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-18T12:50

2022-08-18T12:50

2022-08-18T12:50

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Когда говорят, что у российских войск не хватает беспилотников, а США - слабые, это делается для того, чтобы ввести в заблуждение, заявил Козин. Во время боевых действий, подчеркнул он, распространяют информацию и дезинформацию.Россия договорилась с Турцией по беспилотникам "Байрактар", заявил Козин. Эксперт предложил закупать у Ирана беспилотники, дроны-камикадзе, средства наведения и разведки.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оружие, эксперт, сво