Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Власти проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 18 августа в эфире телеканала "Россия-24"
"Мы понимаем эту ситуацию, <...> планируем мероприятия с эвакуацией [в случае аварии из-за обстрелов ВСУ]. Тем не менее, план мероприятий проработан, так называемый план Б", - сказал он.
Он добавил, что власти намерены продолжать эксплуатацию Запорожской АЭС.
"Мы будем эксплуатировать этот объект, построенный нашими дедушками, нашими бабушками, родителями, который будет служить в интересах жителей Запорожской области", - отметил глава временной администрации.
Балицкий уточнил, что власти ожидают прибытия на ЗАЭС квалифицированных специалистов из других стран, в частности, представителей МАГАТЭ.
"Мы готовы, мы очень ждем этого визита и надеемся, что после этого визита прекратится терроризирование Запорожской области, мирных граждан и всей Европы ядерной угрозой", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии. В четверг ведомство заявило о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.
ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
"Мы готовы, мы очень ждем этого визита и надеемся, что после этого визита прекратится терроризирование Запорожской области, мирных граждан и всей Европы ядерной угрозой", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии. В четверг ведомство заявило о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.
ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
Станция контролируется российской армией с 28 февраля.