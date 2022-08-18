Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру
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Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС
Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру
Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС
Власти проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 18 августа в эфире телеканала "Россия-24"
2022-08-18T11:17
2022-08-18T11:17
запорожская аэс
запорожская область
эвакуация
новости
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"Мы понимаем эту ситуацию, &lt;...&gt; планируем мероприятия с эвакуацией [в случае аварии из-за обстрелов ВСУ]. Тем не менее, план мероприятий проработан, так называемый план Б", - сказал он.Он добавил, что власти намерены продолжать эксплуатацию Запорожской АЭС.Балицкий уточнил, что власти ожидают прибытия на ЗАЭС квалифицированных специалистов из других стран, в частности, представителей МАГАТЭ."Мы готовы, мы очень ждем этого визита и надеемся, что после этого визита прекратится терроризирование Запорожской области, мирных граждан и всей Европы ядерной угрозой", - добавил он.Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии. В четверг ведомство заявило о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.Станция контролируется российской армией с 28 февраля.
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запорожская аэс, запорожская область, эвакуация, новости
Запорожская АЭС, Запорожская область, эвакуация, Новости

Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС

11:17 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Власти проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 18 августа в эфире телеканала "Россия-24"
"Мы понимаем эту ситуацию, <...> планируем мероприятия с эвакуацией [в случае аварии из-за обстрелов ВСУ]. Тем не менее, план мероприятий проработан, так называемый план Б", - сказал он.
Он добавил, что власти намерены продолжать эксплуатацию Запорожской АЭС.

"Мы будем эксплуатировать этот объект, построенный нашими дедушками, нашими бабушками, родителями, который будет служить в интересах жителей Запорожской области", - отметил глава временной администрации.

Балицкий уточнил, что власти ожидают прибытия на ЗАЭС квалифицированных специалистов из других стран, в частности, представителей МАГАТЭ.

"Мы готовы, мы очень ждем этого визита и надеемся, что после этого визита прекратится терроризирование Запорожской области, мирных граждан и всей Европы ядерной угрозой", - добавил он.

Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии. В четверг ведомство заявило о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
Станция контролируется российской армией с 28 февраля.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:39Спецоперация
МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августаРоссия и Украина работают над визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Тем временем ВСУ готовят провокацию на станции, приуроченную к визиту генсека ООН Антониу Гуттериш
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьэвакуацияНовости
 
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