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Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС

Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС - 18.08.2022 Украина.ру

Глава ВГА Запорожской области рассказал об эвакуации в случае аварии на ЗАЭС

Власти проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 18 августа в эфире телеканала "Россия-24"

2022-08-18T11:17

2022-08-18T11:17

2022-08-18T11:17

запорожская аэс

запорожская область

эвакуация

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"Мы понимаем эту ситуацию, <...> планируем мероприятия с эвакуацией [в случае аварии из-за обстрелов ВСУ]. Тем не менее, план мероприятий проработан, так называемый план Б", - сказал он.Он добавил, что власти намерены продолжать эксплуатацию Запорожской АЭС.Балицкий уточнил, что власти ожидают прибытия на ЗАЭС квалифицированных специалистов из других стран, в частности, представителей МАГАТЭ."Мы готовы, мы очень ждем этого визита и надеемся, что после этого визита прекратится терроризирование Запорожской области, мирных граждан и всей Европы ядерной угрозой", - добавил он.Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии. В четверг ведомство заявило о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.Станция контролируется российской армией с 28 февраля.

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запорожская аэс, запорожская область, эвакуация, новости