https://ukraina.ru/20220818/1037796990.html

Российские туристы не смогут попасть в Эстонию

Российские туристы не смогут попасть в Эстонию - 18.08.2022 Украина.ру

Российские туристы не смогут попасть в Эстонию

Эстония с 18 августа вводит ограничения на выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданным в Эстонии шенгеном. Об этом сообщает пресс-служба правительства

2022-08-18T10:25

2022-08-18T10:25

2022-08-18T10:26

эстония

визы

новости

россияне

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Это означает, что если россиянин, которому республика выдала шенгенскую визу, а цель его посещения — туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула с 18 августа, он уже не сможет въехать в Эстонию.Также ограничена подача заявлений на получение эстонской визы.Ходатайствовать о ней могут только те граждане России, которые приезжают в прибалтийскую республику, чтобы посетить близкого родственника (например, дочь, сына, мать, отца) с гражданством Эстонии или долгосрочным видом на жительство, российские дипломаты, которые работают в Эстонии, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.Правительство уточняет, что к въезду допускаются граждане России, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.Инициатива прибалтийских стран по запрету выдачи шенгенских виз россиянам - это попытка воздействовать на общественное мнение в РФ, такое мнение в интервью Украина.ру ранее выразил писатель Николай Стариков. По его словам, эффект от этого будет строго обратным, а сама по себе данная идея - крайняя санкционная мера, все прочие санкции против России себя исчерпали.

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эстония, визы, новости, россияне