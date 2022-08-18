Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest
08:57 18.08.2022 (обновлено: 09:31 18.08.2022)
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом сообщила 17 августа обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest
"Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отметила Гошал.
Автор публикации считает, что передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии.
"Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска", — говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М".
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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