Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest - 18.08.2022 Украина.ру
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Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest
Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest - 18.08.2022 Украина.ру
Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest
Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом сообщила 17 августа обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest
2022-08-18T08:57
2022-08-18T09:31
"искандер"
россия
нато
ядерное оружие
новости
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"Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отметила Гошал.Автор публикации считает, что передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия."Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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"искандер", россия, нато, ядерное оружие, новости
"Искандер", Россия, НАТО, Ядерное оружие, Новости

Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest

08:57 18.08.2022 (обновлено: 09:31 18.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом сообщила 17 августа обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest
"Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отметила Гошал.
Автор публикации считает, что передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии.

"Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска", — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М".
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
31 июля, 07:15Спецоперация
"В случае атаки на херсонском направлении по ВСУ будут бить "Искандеры" - Прозоров Российское командование не может оставить без внимания херсонское направление, если есть заявления о наступлении, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
 
"Искандер"РоссияНАТОЯдерное оружиеНовости
 
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