https://ukraina.ru/20220818/1037792833.html

Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest

Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest - 18.08.2022 Украина.ру

Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest

Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом сообщила 17 августа обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest

2022-08-18T08:57

2022-08-18T08:57

2022-08-18T09:31

"искандер"

россия

нато

ядерное оружие

новости

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"Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", — отметила Гошал.Автор публикации считает, что передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия."Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

https://ukraina.ru/20220731/1037043692.html

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"искандер", россия, нато, ядерное оружие, новости