Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения - 18.08.2022 Украина.ру
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Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения
Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения - 18.08.2022 Украина.ру
Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения
Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числится около 200 тысяч погибших. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", передает 18 августа РИА Новости
2022-08-18T07:21
2022-08-18T07:21
всу
новости
погибшие
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"Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших — ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй", — сказал Новиков.По словам командира отряда, он использует различные источники информации.С начала спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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всу, новости, погибшие
ВСУ, Новости, погибшие

Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения

07:21 18.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числится около 200 тысяч погибших. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", передает 18 августа РИА Новости
"Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших — ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй", — сказал Новиков.
По словам командира отряда, он использует различные источники информации.

"По совокупности информации могу озвучить такие цифры", — отметил он.

С начала спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
9 августа, 06:00Спецоперация
Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на югеПопытки наступления ВСУ на южном направлении носят сугубо местный характер и преследуют цель показать Западу, что войска киевского режима могут добиться каких-то результатов. Такое мнение высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
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