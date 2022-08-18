Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числится около 200 тысяч погибших. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", передает 18 августа РИА Новости
"Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших — ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй", — сказал Новиков.
По словам командира отряда, он использует различные источники информации.
"По совокупности информации могу озвучить такие цифры", — отметил он.
С начала спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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