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Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения

Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения - 18.08.2022 Украина.ру

Киев занижает потери ВСУ - лидер запорожского ополчения

Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числится около 200 тысяч погибших. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", передает 18 августа РИА Новости

2022-08-18T07:21

2022-08-18T07:21

2022-08-18T07:21

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"Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших — ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй", — сказал Новиков.По словам командира отряда, он использует различные источники информации.С начала спецоперации российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ukraina.ru/20220809/1037414117.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, погибшие