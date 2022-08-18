Страны Европы не дали новых военных обещаний Киеву - Politico
07:11 18.08.2022 (обновлено: 07:14 18.08.2022)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле. Об этом 17 июля сообщило издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики
По словам исследователей, это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.
"Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление", — говорится в публикации.
Как считает издание, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США.
Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш отметил, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.
"Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — высказался Требеш.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит "сокрушительный отпор и захлебнется".
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