Страны Европы не дали новых военных обещаний Киеву - Politico - 18.08.2022 Украина.ру
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Страны Европы не дали новых военных обещаний Киеву - Politico
Страны Европы не дали новых военных обещаний Киеву - Politico - 18.08.2022 Украина.ру
Страны Европы не дали новых военных обещаний Киеву - Politico
Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле. Об этом 17 июля сообщило издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики
2022-08-18T07:11
2022-08-18T07:14
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украина
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военная помощь
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По словам исследователей, это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.Как считает издание, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США.Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш отметил, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля."Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — высказался Требеш.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит "сокрушительный отпор и захлебнется".
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новости, европа, украина, помощь, военная помощь
Новости, Европа, Украина, помощь, военная помощь

Страны Европы не дали новых военных обещаний Киеву - Politico

07:11 18.08.2022 (обновлено: 07:14 18.08.2022)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : president.gov.ua
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Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле. Об этом 17 июля сообщило издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики
По словам исследователей, это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.

"Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление", — говорится в публикации.

Как считает издание, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США.
Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш отметил, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.
"Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — высказался Требеш.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит "сокрушительный отпор и захлебнется".
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