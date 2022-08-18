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Главное на 18 августа: в России и в мире

Главное на 18 августа: в России и в мире - 18.08.2022 Украина.ру

Главное на 18 августа: в России и в мире

Депутаты собрались на митинг у посольства Сербии, генсек ООН поехал в Львов на встречу с Эрдоганом, президент Сербии встретится с премьер-министром... Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T09:41

2022-08-18T09:41

2022-08-18T09:45

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Депутаты собрались на митинг у посольства Сербии, генсек ООН поехал в Львов на встречу с Эрдоганом, президент Сербии встретится с премьер-министром непризнанного Косова. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру.Россия«Союзкиномульт. Выпуск №2: "Простоквашино и все-все-все» выйдет в российский прокат. Во второй серии зрителям расскажут о финансовой грамотности, неосторожных желаниях и сложной работе. Короткометражный мультфильм — продолжение советского «Трое из Простоквашино». Первый выпуск вышел в прокат 7 июля 2022 года.Депутаты Госдумы и сенаторы от ЛДПР запланировали акцию у посольства Сербии в Москве. Политики публично поддержат сербские власти в связи с нестабильной обстановкой на границе Сербии и непризнанного Косова.Ближнее зарубежьеСекретарь Совбеза России Николай Патрушев посетит Узбекистан. 19 августа он примет участие в 17-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Ташкенте.Генсек ООН Антониу Гуттериш встретится с президентом Украины и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Львове. Ожидается, что Гуттериш обсудит с Эрдоганом возможности дипломатического урегулирования военного конфликта. 19 августа Гуттериш посетит Одессу.Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд россиянам. Решение приняли на заседании правительства Эстонии 11 августа, 18 августа санкции вступают в силу.Эстония прекратит выдавать визы россиянам для работы, учебы и ведения бизнеса.МирПрезидент Сербии Александр Вучич встретится с премьер-министром непризнанного Косова Альбина Курти и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Встречу организовывает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Предполагается, что Вучич обсудит с Курти варианты продолжения переговоров о нормализации со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

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