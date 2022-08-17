"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко - 17.08.2022 Украина.ру
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"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко
"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко - 17.08.2022 Украина.ру
"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко
У "политиков Майдана", таких, как мэр Киева Виталий Кличко или бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, в настоящее время нет политических перспектив. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-08-17T15:33
2022-08-17T15:33
новости
евромайдан
виталий кличко
киев
юлия тимошенко
алексей кочетков
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Что касается Кличко, то политолог чрезвычайно негативно оценил результаты его деятельности на посту мэра украинской столицы.По его словам, в настоящее время "политики Майдана" сейчас вытесняются новыми фигурами, "поднимающимися" на военных действиях, но и их политические перспективы не внушают оптимизма, поскольку киевский режим долго не продержится.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, евромайдан, виталий кличко, киев, юлия тимошенко, алексей кочетков
Новости, евромайдан, Виталий Кличко, Киев, Юлия Тимошенко, Алексей Кочетков

"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко

15:33 17.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФотоколл боксера Виталия Кличко в Москве
Фотоколл боксера Виталия Кличко в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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У "политиков Майдана", таких, как мэр Киева Виталий Кличко или бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, в настоящее время нет политических перспектив. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Что касается Кличко, то политолог чрезвычайно негативно оценил результаты его деятельности на посту мэра украинской столицы.

Ноль абсолютный. Вообще чудо, что он столько продержался в политике. Это только на Украине возможно, чтобы человек с его способностями мог всерьёз руководить таким городом, как Киев, и так долго.

Пресс-конференция по итогам работы миссии международных наблюдателей на выборах gрезидента РФ
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, в настоящее время "политики Майдана" сейчас вытесняются новыми фигурами, "поднимающимися" на военных действиях, но и их политические перспективы не внушают оптимизма, поскольку киевский режим долго не продержится.
Презентация Программы первоочередных шагов Киевского городского головы - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 10:49
Вознесенные Майданом. Физрук, ставший мэром Киева Виталий КличкоОдним из лидеров Евромайдана в Киеве в 2014 году был человек, который и без того находился на вершине славы, хотя и в качестве спортсмена. Сейчас Виталий Кличко совмещает должности мэра и главы горадминистрации Киева, а в 2014 году он рассматривался западными кураторами, как вероятный президент Украины
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиевромайданВиталий КличкоКиевЮлия ТимошенкоАлексей Кочетков
 
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