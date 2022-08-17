"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко

Вознесенные Майданом. Физрук, ставший мэром Киева Виталий Кличко Одним из лидеров Евромайдана в Киеве в 2014 году был человек, который и без того находился на вершине славы, хотя и в качестве спортсмена. Сейчас Виталий Кличко совмещает должности мэра и главы горадминистрации Киева, а в 2014 году он рассматривался западными кураторами, как вероятный президент Украины