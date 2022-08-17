"Абсолютный ноль": политолог рассказал о политических перспективах Кличко
У "политиков Майдана", таких, как мэр Киева Виталий Кличко или бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, в настоящее время нет политических перспектив. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Что касается Кличко, то политолог чрезвычайно негативно оценил результаты его деятельности на посту мэра украинской столицы.
Ноль абсолютный. Вообще чудо, что он столько продержался в политике. Это только на Украине возможно, чтобы человек с его способностями мог всерьёз руководить таким городом, как Киев, и так долго.
По его словам, в настоящее время "политики Майдана" сейчас вытесняются новыми фигурами, "поднимающимися" на военных действиях, но и их политические перспективы не внушают оптимизма, поскольку киевский режим долго не продержится.
22 мая, 10:49Вознесенные Майданом. Физрук, ставший мэром Киева Виталий КличкоОдним из лидеров Евромайдана в Киеве в 2014 году был человек, который и без того находился на вершине славы, хотя и в качестве спортсмена. Сейчас Виталий Кличко совмещает должности мэра и главы горадминистрации Киева, а в 2014 году он рассматривался западными кураторами, как вероятный президент Украины
Полностью интервью можно прочитать здесь.