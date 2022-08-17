Юшков рассказал, куда делся российский мазут, от которого отказались в США
Введённый в США запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов сильнее всего сказался на поставках мазута, однако на него нашлись другие покупатели. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он уточнил, что Россия поставляла США большое количество мазута, потому что несколько лет назад американцы ввели санкции против Венесуэлы, многие нефтеперерабатывающие заводы Северной Америки были настроены под тяжелую битуминозную нефть из этой страны, и российский мазут стал подходящей заменой.
27 сентября 2021, 07:00Андрес Пьерантони о нефтяной войне в Венесуэле и роли в ней РоссииВенесуэла — одна из тех стран, с которой последние двадцать лет последовательно воюют США, вводя все новые санкции против самой страны и ее политиков. О том, что на самом деле является причиной политической ненависти власти США к Венесуэле, и что делают в этой стране специалисты из РФ, рассказывает венесуэльский политолог Андрес Пьерантони
Поэтому с момента введения санкций в США вновь возник дефицит битуминозной нефти, а России стало некуда девать свой мазут.
Но и эта проблема решилась за счет того, что этот мазут стал массово уходить в страны Ближнего Востока. Они … покупают российский мазут и потребляют его на своих электростанциях. … И вот они российский мазут закупают для себя, а высвобождающиеся объемы своей нефти экспортируют — на этом зарабатывают. Поэтому даже проблему мазута Россия решила, и в этом плане с точки зрения нового рынка мы себя чувствуем довольно хорошо
Полностью интервью можно прочитать здесь.