https://ukraina.ru/20220817/1037699132.html

Юшков рассказал, куда делся российский мазут, от которого отказались в США

Юшков рассказал, куда делся российский мазут, от которого отказались в США - 17.08.2022 Украина.ру

Юшков рассказал, куда делся российский мазут, от которого отказались в США

Введённый в США запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов сильнее всего сказался на поставках мазута, однако на него нашлись другие покупатели. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-17T06:00

2022-08-17T06:00

2022-08-17T06:00

новости

игорь юшков

мазут

санкции

сша

венесуэла

ближний восток

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Он уточнил, что Россия поставляла США большое количество мазута, потому что несколько лет назад американцы ввели санкции против Венесуэлы, многие нефтеперерабатывающие заводы Северной Америки были настроены под тяжелую битуминозную нефть из этой страны, и российский мазут стал подходящей заменой. Поэтому с момента введения санкций в США вновь возник дефицит битуминозной нефти, а России стало некуда девать свой мазут.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20210927/1032327268.html

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2022

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новости, игорь юшков, мазут, санкции, сша, венесуэла, ближний восток