Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации
11:14 16.08.2022 (обновлено: 11:21 16.08.2022)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Все больше стран мира выбирают суверенный путь развития, им противодействуют западные глобалистские элиты, разжигая конфликты. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин
Западные элиты пытаются сдерживать развитие стран, опирающихся на самобытность, традиции и ценности. Огни провоцируют хаос, подрывают пути альтернативного развития, сказал Путин.
Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм.
Независимые государства угрозами и шантажом пытаются подчинить воле Запада, чтобы сохранить доминирование и модель, позволяющую паразитировать, считает Путин.