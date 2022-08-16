Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации - 16.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220816/1037711963.html
Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации
Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации - 16.08.2022 Украина.ру
Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации
Все больше стран мира выбирают суверенный путь развития, им противодействуют западные глобалистские элиты, разжигая конфликты. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин
2022-08-16T11:14
2022-08-16T11:21
новости
владимир путин
американская гегемония
украина
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037714725_256:749:2566:2048_1920x0_80_0_0_36d99f363c4e583fb93f5cabe0239274.jpg
Западные элиты пытаются сдерживать развитие стран, опирающихся на самобытность, традиции и ценности. Огни провоцируют хаос, подрывают пути альтернативного развития, сказал Путин.Независимые государства угрозами и шантажом пытаются подчинить воле Запада, чтобы сохранить доминирование и модель, позволяющую паразитировать, считает Путин.
https://ukraina.ru/20220214/1033272884.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037714725_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_47c830902b18a9f76b0948041efbd19f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, американская гегемония, украина, запад
Новости, Владимир Путин, американская гегемония, Украина, Запад

Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации

11:14 16.08.2022 (обновлено: 11:21 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Все больше стран мира выбирают суверенный путь развития, им противодействуют западные глобалистские элиты, разжигая конфликты. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин
Западные элиты пытаются сдерживать развитие стран, опирающихся на самобытность, традиции и ценности. Огни провоцируют хаос, подрывают пути альтернативного развития, сказал Путин.
Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм.
Владимир Путин
президент России
Независимые государства угрозами и шантажом пытаются подчинить воле Запада, чтобы сохранить доминирование и модель, позволяющую паразитировать, считает Путин.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 16:22
«Российское вторжение» на Украину и конец американской гегемонииЕсли гипотетически предположить, что война будет и российская армия разгромит ВСУ, то негативных последствий стоит ждать не России, а Америке
 
НовостиВладимир Путинамериканская гегемонияУкраинаЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО
12:18О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков
12:16Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков
12:08Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд мужчин с Украины
12:00Ядерная угроза, жертвы ВСУ, победа России. Главное на Украине на 12:00 16 августа
11:26Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине
11:24В Крыму сократили маршрут поездов "Таврия" из-за повреждений на ж/д
11:23Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"
11:14Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации
11:09Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
11:07Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
10:59Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
10:58Шойгу опроверг "абсурдные" слухи о подготовке применения РФ ядерного и химического оружия
10:57Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
10:56Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
10:42Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"
10:20Миллион за 50 миллионов. Военный эксперт о том, как Россия накрыла HIMARS для ВСУ
10:18В ДНР погибла военкор из партии Лимонова
10:15В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты
10:10Московские ДК и студии выбирают гедонизм и эмигрантов, а не поэзию о спецоперации
Лента новостейМолния