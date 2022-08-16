https://ukraina.ru/20220816/1037711963.html

Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации

Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации - 16.08.2022 Украина.ру

Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации

Все больше стран мира выбирают суверенный путь развития, им противодействуют западные глобалистские элиты, разжигая конфликты. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности сказал президент России Владимир Путин

2022-08-16T11:14

2022-08-16T11:14

2022-08-16T11:21

новости

владимир путин

американская гегемония

украина

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037714725_256:749:2566:2048_1920x0_80_0_0_36d99f363c4e583fb93f5cabe0239274.jpg

Западные элиты пытаются сдерживать развитие стран, опирающихся на самобытность, традиции и ценности. Огни провоцируют хаос, подрывают пути альтернативного развития, сказал Путин.Независимые государства угрозами и шантажом пытаются подчинить воле Запада, чтобы сохранить доминирование и модель, позволяющую паразитировать, считает Путин.

https://ukraina.ru/20220214/1033272884.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, американская гегемония, украина, запад