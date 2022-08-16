Шоугй рассказал, как Россия изучает трофейное западное оружие
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Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
Шоугй рассказал, как Россия изучает трофейное западное оружие
Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
Российские специалисты изучают трофейное западное оружие. Об этом сообщил 16 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"
2022-08-16T11:07
2022-08-16T11:07
новости
украина
сергей шойгу
оружие
запад
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Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе боевых действий захвачено "большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину. Среди трофеев - американские противотанковые ракетные комплексы Джавелин и британские Энлав".В марте Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов", захваченных у украинских войск.
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новости, украина, сергей шойгу, оружие, запад
Новости, Украина, Сергей Шойгу, оружие, Запад

Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие

11:07 16.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк"День инноваций Министерства обороны Российской Федерации - 2015"
День инноваций Министерства обороны Российской Федерации - 2015 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские специалисты изучают трофейное западное оружие. Об этом сообщил 16 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"
Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений.
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе боевых действий захвачено "большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину. Среди трофеев - американские противотанковые ракетные комплексы Джавелин и британские Энлав".
В марте Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов", захваченных у украинских войск.
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ
18 июля, 12:55
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео
 
НовостиУкраинаСергей ШойгуоружиеЗапад
 
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11:26Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине
11:24В Крыму сократили маршрут поездов "Таврия" из-за повреждений на ж/д
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11:09Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
11:07Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
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10:58Шойгу опроверг "абсурдные" слухи о подготовке применения РФ ядерного и химического оружия
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