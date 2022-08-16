https://ukraina.ru/20220816/1037711754.html

Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие

Шоугй рассказал, как Россия изучает трофейное западное оружие

Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие

Российские специалисты изучают трофейное западное оружие. Об этом сообщил 16 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"

2022-08-16T11:07

2022-08-16T11:07

2022-08-16T11:07

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Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе боевых действий захвачено "большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину. Среди трофеев - американские противотанковые ракетные комплексы Джавелин и британские Энлав".В марте Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов", захваченных у украинских войск.

https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html

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2022

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новости, украина, сергей шойгу, оружие, запад