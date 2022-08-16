https://ukraina.ru/20220816/1037711754.html
Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
Шоугй рассказал, как Россия изучает трофейное западное оружие
Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
Российские специалисты изучают трофейное западное оружие. Об этом сообщил 16 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"
2022-08-16T11:07
2022-08-16T11:07
2022-08-16T11:07
новости
украина
сергей шойгу
оружие
запад
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Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе боевых действий захвачено "большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину. Среди трофеев - американские противотанковые ракетные комплексы Джавелин и британские Энлав".В марте Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов", захваченных у украинских войск.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сергей шойгу, оружие, запад
Новости, Украина, Сергей Шойгу, оружие, Запад
Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
Российские специалисты изучают трофейное западное оружие. Об этом сообщил 16 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"
Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений.
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе боевых действий захвачено "большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину. Среди трофеев - американские противотанковые ракетные комплексы Джавелин и британские Энлав".
В марте Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов", захваченных у украинских войск.