https://ukraina.ru/20220816/1037709051.html

Московские ДК и студии выбирают гедонизм и эмигрантов, а не поэзию о спецоперации

Московские ДК и студии выбирают гедонизм и эмигрантов, а не поэзию о спецоперации - 16.08.2022 Украина.ру

Московские ДК и студии выбирают гедонизм и эмигрантов, а не поэзию о спецоперации

Телеканал RT столкнулся с проблемами при аренде площадки для проведения поэтического и музыкального вечера, посвященного специальной военной операции на Украине. Сообщение об этом было опубликовано 15 августа в Telegram-канале RT на русском

2022-08-16T10:10

2022-08-16T10:10

2022-08-16T10:10

сво

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москва

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культура

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Отмечается, что культурное мероприятие запланировано на первую половину октября. Организаторы решили арендовать площадку в Москве, однако столкнулись с нежеланием некоторых из них связываться с такой темой. Так, ДК "Рассвет" первоначально согласился принять вечер у себя, однако после того, как руководство дома культуры узнало, что мероприятие посвящено СВО, то резко изменило свое решение и объявило, что все свободные даты до конца года якобы уже забронированы. Аналогичным образом поступила студия "Фотофактура", где также заявили, что их не устраивает тема вечера. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал журналист RT Игорь Жданов. Он выяснил, каким мероприятиям в итоге отдали предпочтение ДК "Рассвет" и "Фотофактура". Среди них, к примеру, "Живи там хорошо. Музыка русской эмиграции", а также "Вечеринка, посвящённая здоровому гедонизму"."Спасибо, что не благотворительные вечера для ВСУ", - написал Жданов. О случившимся высказался также военкор ВГТРК Александр Сладков. Он отметил, что позиция этих двух культурных площадок не отражает мнения большинства жителей России, которые поддерживают спецоперацию на Украине. "Закон. Там, где спорные вопросы (RT запрашивает — площадки отказывают), должен действовать закон. Он есть? Нет", - написал он у себя в Telegram-канале.По мнению Сладкова, это простая по форме ситуация является по сути саботажем госполитики, которая должна быть защищена законодательно. Такая работа, отметил он, должна быть сбалансирована развитием защиты личности и общества.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, rt, поэзия, москва, россия, украина, культура