"Колоссальная энергия": Рогов сказал, как сильно запорожцы хотят стать частью РФ
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"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ
"Колоссальная энергия": Рогов сказал, как сильно запорожцы хотят стать частью РФ
"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру сравнил стремление запорожцев стать частью РФ с энергией, вырабатываемой Запорожской АЭС
2022-08-16T08:00
2022-08-16T08:00
новости
украина
владимир рогов
запорожская область
референдум
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Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" заверил, что общественность области приложит все усилия, чтобы референдум, на котором будет решен вопрос присоединения региона к России, прошел максимально открыто, легитимно. Он подчеркнул, что будет учтено и защищено мнение каждого жителя.При этом он рассказал о недавно проведенном форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", на который съехались порядка полутора тысяч делегатов из всех районов Запорожской области.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220727/1036871901.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, референдум
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, референдум

"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ

08:00 16.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру сравнил стремление запорожцев стать частью РФ с энергией, вырабатываемой Запорожской АЭС
Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" заверил, что общественность области приложит все усилия, чтобы референдум, на котором будет решен вопрос присоединения региона к России, прошел максимально открыто, легитимно. Он подчеркнул, что будет учтено и защищено мнение каждого жителя.
При этом он рассказал о недавно проведенном форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", на который съехались порядка полутора тысяч делегатов из всех районов Запорожской области.
Сама эта энергия нашего форума, нашей встречи, была просто колоссальной. Если бы там можно было превращать в электроэнергию, наверное, Запорожская атомная станция просто бы отдыхала по уровню той силы энергии, которая непосредственно шла.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 06:15
Рогов: референдум в Запорожье уже идетКак продвигается процесс выдачи российских паспортов в Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
 
НовостиУкраинаВладимир РоговЗапорожская областьреферендум
 
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Заголовок открываемого материала
08:15Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка"
08:00"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ
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