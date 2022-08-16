"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру сравнил стремление запорожцев стать частью РФ с энергией, вырабатываемой Запорожской АЭС
Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" заверил, что общественность области приложит все усилия, чтобы референдум, на котором будет решен вопрос присоединения региона к России, прошел максимально открыто, легитимно. Он подчеркнул, что будет учтено и защищено мнение каждого жителя.
При этом он рассказал о недавно проведенном форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", на который съехались порядка полутора тысяч делегатов из всех районов Запорожской области.
Сама эта энергия нашего форума, нашей встречи, была просто колоссальной. Если бы там можно было превращать в электроэнергию, наверное, Запорожская атомная станция просто бы отдыхала по уровню той силы энергии, которая непосредственно шла.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.