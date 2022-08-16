https://ukraina.ru/20220816/1037667909.html

"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ

"Колоссальная энергия": Рогов сказал, как сильно запорожцы хотят стать частью РФ

"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру сравнил стремление запорожцев стать частью РФ с энергией, вырабатываемой Запорожской АЭС

2022-08-16T08:00

2022-08-16T08:00

2022-08-16T08:00

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референдум

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Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" заверил, что общественность области приложит все усилия, чтобы референдум, на котором будет решен вопрос присоединения региона к России, прошел максимально открыто, легитимно. Он подчеркнул, что будет учтено и защищено мнение каждого жителя.При этом он рассказал о недавно проведенном форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", на который съехались порядка полутора тысяч делегатов из всех районов Запорожской области.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220727/1036871901.html

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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, референдум