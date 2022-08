https://ukraina.ru/20220815/1037693380.html

Переговоры Россия-Украина, удар от Запада: что говорили об Украине в мире 15 августа

Переговоры Россия-Украина, удар от Запада: что говорили об Украине в мире 15 августа - 15.08.2022

Переговоры Россия-Украина, удар от Запада: что говорили об Украине в мире 15 августа

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T17:47

2022-08-15T17:47

2022-08-15T17:54

Почему нет мира между Россией и Украиной?Источник Русской службы BBC рассказал, как обстоят дела с переговорами правительственных делегаций РФ и Украины.29 марта украинская сторона представила свой проект соглашений, в котором изъявила готовность стать нейтральным, внеблоковым, безъядерным государством в обмен на гарантии безопасности, которые не распространяются на Крым и Севастополь, среди стран-гарантов называлась и Россия. Однако уже 6 апреля позиция Киева резко изменилась. Тогда Москва передала свои предложения, но ответа не получила до сих пор.Сейчас никаких контактов между переговорными группами действительно нет, сообщил источник BBC, близкий к российской делегации.По его словам, после встречи в Стамбуле делегации смогли довести основной договор, касающийся гарантий безопасности Украины, почти до стопроцентной готовности."Однако все поняли, что даже если эти документы будут в 200%-ной готовности, это мир никак не приблизит", - добавил собеседник.В итоге общение российских и украинских переговорщиков фактически прекратилось к лету, готовность сторон к попытке достигнуть мира исчезла по ряду причин."Во-первых, накопились поводы обижаться - эмоции тоже есть. <...> Фактически через пару-тройку недель после затопления "Москвы" всё начало сходить на нет", - уточнил источник BBC.Флагман Черноморского флота, противолодочный крейсер "Москва", получивший серьёзные повреждения в результате детонации боеприпасов на борту, затонул 14 апреля во время транспортировки в условиях шторма.На фоне происходящего в зоне боевых действий у украинской стороны в том числе "растворилась готовность" реализовывать положения, прописанные в Стамбульском коммюнике: в частности, о нейтральном статусе государства, говорит собеседник новостной службы."Нейтральность - не факт, что сейчас можно продать это украинцам (положения договора между Москвой и Киевом планировалось вынести на всеукраинский референдум – ред.). Кажется, что они на это не пойдут, а Путин, кажется, уже этого не ждёт. По крайне мере, сегодня", - заявил он.Ещё одна причина остановки переговорного процесса, по словам источника, заключается в том, что обеим сторонам стало понятно: никто не собирается прекращать боевые действия, и возникло общее ощущение бессмысленности.В настоящее время единственное направление, по которого идут консультации России и Украины, - обмен военнопленными и телами погибших солдат, однако продвигаются они очень тяжело в том числе из-за взаимного недоверия сторон.Россия, по словам источника BBC, близкого к делегации РФ, надеется на то, что склонить Украину к миру удастся в первую очередь не в результате прямых переговоров, а благодаря усталости в Европе от боевых действий."Есть идея, что Запад дрогнет, увидев, как тяжело объясняться со своими гражданами по поводу высоких цен на энергоносители, и это их сподвигнет на другое отношение к России", - сказал собеседник, усомнившись в вероятности такого сценария.Если Зеленский не едет в Голливуд, Голливуд едет к ЗеленскомуАмериканское издание The Hill пишет, что президент Украины Владимир Зеленский полагался на постоянный поток приезжих голливудских звёзд – актёров Анджелины Джоли, Джессики Честейн, Шона Пенна, Бена Стиллера, Лив Шрайбер, – чтобы держать мир в центре внимания конфликт Киева с Москвой. Однако визиты знаменитостей у многих вызывают вопросы."Я думаю, то, что они делают, очень проблематично. Кого они представляют? Если подумать, они представляют только самих себя, и это потому, что они нуждаются и жаждут общественного признания для создания своего бренда", – заявил канадский профессор критических исследований развития в Йоркском университете, автор книги "Гуманитаризм знаменитостей: идеология глобальной благотворительности" Илан Капур.По его словам, Зеленский, который до прихода в политику был актёром, хорошо разбирается в СМИ, и понимает, что использование социальных сетей, прессы и "всей западной знаменитой машины" – это эффективный способ продолжать оказывать давление на фоне потенциально ослабевающего общественного интереса. К тому же он отдаёт себе отчёт в том, что Украина – намного слабее, чем такой гигант, как Россия под управлением президента Владимира Путина."Люди понимают, что знаменитости – это не серьёзные эксперты, поэтому не воспринимают серьёзно их публичные комментарии по специализированным темам, как внешняя политика, например", — подчёркивает автор книги "Политика знаменитостей" Даррелл Уэст.The Hill обращает внимание, что не все знаменитости готовы выступать в поддержку Киева. Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что войну на Украине разжигает президент США Джо Байден и задаётся вопросом, почему американцы не подталкивают Зеленского к переговорам. Музыкант также напомнил, что к началу спецоперации на Украине Россию толкнул Запад, нарушив обещание не расширять НАТО на Восток. В свою очередь актёр Стивен Сигал, в начале августа принявший участие в пресс-туре для иностранных журналистов в Донбасс, организованный российской стороной, возложил ответственность за удар по колонии в Еленовке на ВСУ.Такого мы от вас не ждали, господа!Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл предупреждает, что Киев уже в ближайшее время может лишиться поддержки Запада."Возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", – говорится в статье.По мнению автора, США на самом деле озабочены лишь тем, чтобы не вступать в войну с Россией, а Великобритания, Германия, Франция и Италия "прячутся за отказом Вашингтона воевать". Тисдалл приходит к выводу, что в какой-то момент ЕС может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией для облегчения экономической боли Европы."Всё, что пишет The Guardian, одновременно и правда, и неправда. Может ли Запад сократить поддержку Украины? Может, он и так её уже сокращает. Приведёт ли это к тому, что Запад откажется от поддержки Украины? Нет, не приведёт – он это сделает только в том случае, если будет видеть совершенно негативный для себя сценарий. На сегодняшний день они такого сценария для себя не видят: они считают, что всё идёт не очень хорошо, но и не очень плохо, они хотят посмотреть, что будет дальше", – заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

