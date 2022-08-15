https://ukraina.ru/20220815/1037682988.html

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября - 15.08.2022 Украина.ру

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября

Профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрел законопроекты о продлении военного положения и сроков всеобщей мобилизации на 90 дней. Депутаты поддержали предложения, сообщил 15 августа депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале "Железный нардеп"

2022-08-15T15:34

2022-08-15T15:34

2022-08-15T15:34

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военное положение

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"За" законопроекты проголосовали 328 депутатов.24 февраля на Украине ввели военное положение, которое продлевали каждый месяц. В мае Верховная Рада ввела военное положение сразу на 90 суток. 12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и сроков мобилизации еще раз - с 23 августа до 21 ноября.

https://ukraina.ru/20220815/1037658883.html

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2022

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новости, рада, законопроект, мобилизация, украина, военное положение