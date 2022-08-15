Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября - 15.08.2022 Украина.ру
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Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября
Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября - 15.08.2022 Украина.ру
Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября
Профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрел законопроекты о продлении военного положения и сроков всеобщей мобилизации на 90 дней. Депутаты поддержали предложения, сообщил 15 августа депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале "Железный нардеп"
2022-08-15T15:34
2022-08-15T15:34
новости
рада
законопроект
мобилизация
украина
военное положение
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"За" законопроекты проголосовали 328 депутатов.24 февраля на Украине ввели военное положение, которое продлевали каждый месяц. В мае Верховная Рада ввела военное положение сразу на 90 суток. 12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и сроков мобилизации еще раз - с 23 августа до 21 ноября.
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новости, рада, законопроект, мобилизация, украина, военное положение
Новости, Рада, законопроект, мобилизация, Украина, военное положение

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября

15:34 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро РазумковСенсорная кнопка в Верховной Раде
Сенсорная кнопка в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков
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Профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрел законопроекты о продлении военного положения и сроков всеобщей мобилизации на 90 дней. Депутаты поддержали предложения, сообщил 15 августа депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале "Железный нардеп"

Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации"

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
депутат Верховной Рады Украины
"За" законопроекты проголосовали 328 депутатов.
24 февраля на Украине ввели военное положение, которое продлевали каждый месяц. В мае Верховная Рада ввела военное положение сразу на 90 суток. 12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и сроков мобилизации еще раз - с 23 августа до 21 ноября.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
14:00
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НовостиРадазаконопроектмобилизацияУкраинавоенное положение
 
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