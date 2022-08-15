Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
Вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T10:17
2022-08-15T10:17
новости
himars
россия
всу
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Получается, что два дня комплекс ПВО работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился, делает вывод эксперт.Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.
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новости, himars, россия, всу
Новости, HIMARS, Россия, ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ

10:17 15.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Получается, что два дня комплекс ПВО работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился, делает вывод эксперт.
"Оптимизм придает то, что за HIMARS`ами ведется охота, которая будет нарастать. Наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находится на большой высоте. Как только появились РСЗО — нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки", - указал Кнутов.
Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.
 
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