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Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ

Вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-15T10:17

2022-08-15T10:17

2022-08-15T10:17

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Получается, что два дня комплекс ПВО работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился, делает вывод эксперт.Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, himars, россия, всу