https://ukraina.ru/20220815/1037662298.html
Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
Вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T10:17
2022-08-15T10:17
2022-08-15T10:17
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Получается, что два дня комплекс ПВО работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился, делает вывод эксперт.Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, himars, россия, всу
Новости, HIMARS, Россия, ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
Вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Получается, что два дня комплекс ПВО работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился, делает вывод эксперт.
"Оптимизм придает то, что за HIMARS`ами ведется охота, которая будет нарастать. Наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находится на большой высоте. Как только появились РСЗО — нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки", - указал Кнутов.
Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.