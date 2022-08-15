Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром - 15.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220815/1037657057.html
Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром - 15.08.2022 Украина.ру
Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ. Об этом сообщил 14 августа заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале
2022-08-15T09:29
2022-08-15T09:29
спецоперация
даниил безсонов
новости
днр
потери всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654273_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_5c8ccefc4f4b9b3851023ca45f838949.jpg.webp
По словам Безсонова, войска киевского режима понесли "тяжелейшие потери в технике и живой силе".Донецкий представитель отметил, что за последние месяцы на этом участке фронта не было существенных изменений.Шахтёрская дивизия Народной милиции ДНР была сформирована в июне 2014 года. Её бойцы принимали участие, в том числе, в боях за Дебальцево, Иловайск и Донецкий аэропорт. С началом СВО военнослужащие дивизии приняли участие в освобождении Волновахи.
https://ukraina.ru/20220410/1033732052.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654273_52:0:2771:2039_1920x0_80_0_0_9e817d6bf4bf0712b1fea501dd012c67.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
даниил безсонов, новости, днр, потери всу, украина
Спецоперация, Даниил Безсонов, Новости, ДНР, потери ВСУ, Украина

Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром

09:29 15.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ. Об этом сообщил 14 августа заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале

"Бойцы Шахтёрской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьёзно продвинулись на Угледарском направлении", - сообщил он.

По словам Безсонова, войска киевского режима понесли "тяжелейшие потери в технике и живой силе".
Донецкий представитель отметил, что за последние месяцы на этом участке фронта не было существенных изменений.
Волноваха возвращается к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 16:02
Журналист Ясинский рассказал правду о событиях в ВолновахеВ ходе поездки в Донбасс журналист-международник Олег Ясинский общался с десятками местных жителей. О том, что говорили жители Волновахи про украинскую армию, Ясинский рассказал в интервью Украина.ру
Шахтёрская дивизия Народной милиции ДНР была сформирована в июне 2014 года. Её бойцы принимали участие, в том числе, в боях за Дебальцево, Иловайск и Донецкий аэропорт. С началом СВО военнослужащие дивизии приняли участие в освобождении Волновахи.
 
СпецоперацияДаниил БезсоновНовостиДНРпотери ВСУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Володин объявил Украину банкротом
09:29Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
09:24Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса
07:45Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко
07:43Правда о СВО. Журналисты Украина.ру поведали пользователям из КНР о том, что происходит
07:29"Есть желание поймать их повторно". Кого хотят взять в плен бойцы Донецкой республики
07:27Деукраинизация: причины и перспективы
06:10Спасайся как можешь. Что готовит Зеленский и его команда Харькову к зиме
05:57Главное на 15 августа: в России и в мире
05:00Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия
04:15Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО
04:00"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому
20:50Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки
20:15Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса
19:30Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики
19:15Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко
19:00Скандал со Стрелковым, предупреждение Верещук. Итоги 14 августа на Украине
17:42Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции
17:15"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму
16:44Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области
Лента новостейМолния