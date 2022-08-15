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Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром - 15.08.2022 Украина.ру
Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ. Об этом сообщил 14 августа заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале
2022-08-15T09:29
2022-08-15T09:29
2022-08-15T09:29
спецоперация
даниил безсонов
новости
днр
потери всу
украина
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По словам Безсонова, войска киевского режима понесли "тяжелейшие потери в технике и живой силе".Донецкий представитель отметил, что за последние месяцы на этом участке фронта не было существенных изменений.Шахтёрская дивизия Народной милиции ДНР была сформирована в июне 2014 года. Её бойцы принимали участие, в том числе, в боях за Дебальцево, Иловайск и Донецкий аэропорт. С началом СВО военнослужащие дивизии приняли участие в освобождении Волновахи.
https://ukraina.ru/20220410/1033732052.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
даниил безсонов, новости, днр, потери всу, украина
Спецоперация, Даниил Безсонов, Новости, ДНР, потери ВСУ, Украина
Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ. Об этом сообщил 14 августа заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале