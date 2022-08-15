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Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром

Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром - 15.08.2022 Украина.ру

Появилась информация о прорыве обороны ВСУ под Угледаром

Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ. Об этом сообщил 14 августа заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале

2022-08-15T09:29

2022-08-15T09:29

2022-08-15T09:29

спецоперация

даниил безсонов

новости

днр

потери всу

украина

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По словам Безсонова, войска киевского режима понесли "тяжелейшие потери в технике и живой силе".Донецкий представитель отметил, что за последние месяцы на этом участке фронта не было существенных изменений.Шахтёрская дивизия Народной милиции ДНР была сформирована в июне 2014 года. Её бойцы принимали участие, в том числе, в боях за Дебальцево, Иловайск и Донецкий аэропорт. С началом СВО военнослужащие дивизии приняли участие в освобождении Волновахи.

https://ukraina.ru/20220410/1033732052.html

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даниил безсонов, новости, днр, потери всу, украина