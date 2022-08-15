Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия
Lobaev Arms в год производит порядка трех тысяч винтовок, сказал основатель российской компании Владислав Лобаев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Lobaev Arms пистолеты сейчас не выпускает, потому что их производит эмиратское предприятие.
Наша мощность без увеличения станочного парка и при трехсменном режиме работы — это порядка трех тысяч винтовок в год. Это практически любые модели из нашего модельного ряда.
По его словам, у Lobaev Arms самый большой модельный ряд снайперских винтовок в мире — больше десяти, если считать по модификациям — около 15.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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