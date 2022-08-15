Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия - 15.08.2022 Украина.ру
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Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия
Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия - 15.08.2022 Украина.ру
Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия
Lobaev Arms в год производит порядка трех тысяч винтовок, сказал основатель российской компании Владислав Лобаев в интервью Украина.ру
2022-08-15T05:00
2022-08-15T05:00
снайперы
винтовки
сво
новости
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Он рассказал, что Lobaev Arms пистолеты сейчас не выпускает, потому что их производит эмиратское предприятие.По его словам, у Lobaev Arms самый большой модельный ряд снайперских винтовок в мире — больше десяти, если считать по модификациям — около 15.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снайперы, винтовки, сво, новости
снайперы, винтовки, СВО, Новости

Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия

05:00 15.08.2022
 
© YouTube / скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© YouTube / скриншот видео
Читать в
Lobaev Arms в год производит порядка трех тысяч винтовок, сказал основатель российской компании Владислав Лобаев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Lobaev Arms пистолеты сейчас не выпускает, потому что их производит эмиратское предприятие.
Наша мощность без увеличения станочного парка и при трехсменном режиме работы — это порядка трех тысяч винтовок в год. Это практически любые модели из нашего модельного ряда.
Владислав Лобаев интервью
Владислав Лобаев
основатель Lobaev Arms
По его словам, у Lobaev Arms самый большой модельный ряд снайперских винтовок в мире — больше десяти, если считать по модификациям — около 15.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Чистка оружия бойцами снайперского взвода МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 10:28
«Эта проблема досталась от советской армии». Как работают снайперы в зоне Специальной военной операцииРоссийские, донецкие и луганские солдаты и офицеры в зоне Специальной военной операции столкнулись с подготовленными украинскими снайперами, вооруженными дальнобойными винтовками и подготовленными западными инструкторами. И это поставило перед военными экспертами вопрос: что и как менять в отечественном снайпинге
 
снайперывинтовкиСВОНовости
 
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