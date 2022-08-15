https://ukraina.ru/20220815/1037640501.html

Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия

Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия - 15.08.2022 Украина.ру

Основатель Lobaev Arms рассказал, сколько винтовок в год получает российская армия

Lobaev Arms в год производит порядка трех тысяч винтовок, сказал основатель российской компании Владислав Лобаев в интервью Украина.ру

2022-08-15T05:00

2022-08-15T05:00

2022-08-15T05:00

снайперы

винтовки

сво

новости

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Он рассказал, что Lobaev Arms пистолеты сейчас не выпускает, потому что их производит эмиратское предприятие.По его словам, у Lobaev Arms самый большой модельный ряд снайперских винтовок в мире — больше десяти, если считать по модификациям — около 15.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220612/1034136789.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

снайперы, винтовки, сво, новости