https://ukraina.ru/20220814/1037647057.html

Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА

Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА - 14.08.2022 Украина.ру

Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА

Запорожская область в вопросе референдума оказалась впереди Донбасса, но соревнования нет, мы все идем примерно параллельно, в Донецке свои моменты, в Луганске свои, в Херсоне третьи, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

2022-08-14T14:12

2022-08-14T14:12

2022-08-14T14:13

спецоперация

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сво

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запорожская область

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Мы все идем путем возвращения в родную гавань, хотим это сделать как можно быстрее, нам в какой-то степени чуть тяжелее, потому что у нас нет выстроенной государственной системы и, естественно, есть проблемы - добавил член военно-гражданкой администрации Запорожской области.Поэтому мы хотим покончить и с этим проклятием, вернуться домой и нормально строить, заниматься делами и реализовываться в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов - говорит Рогов.Полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html

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россия, украина, референдум, сво, война, запорожская область