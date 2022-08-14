Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА
Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА - 14.08.2022 Украина.ру
Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА
Запорожская область в вопросе референдума оказалась впереди Донбасса, но соревнования нет, мы все идем примерно параллельно, в Донецке свои моменты, в Луганске свои, в Херсоне третьи, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2022-08-14T14:12
2022-08-14T14:13
спецоперация
россия
украина
референдум
сво
война
запорожская область
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Мы все идем путем возвращения в родную гавань, хотим это сделать как можно быстрее, нам в какой-то степени чуть тяжелее, потому что у нас нет выстроенной государственной системы и, естественно, есть проблемы - добавил член военно-гражданкой администрации Запорожской области.Поэтому мы хотим покончить и с этим проклятием, вернуться домой и нормально строить, заниматься делами и реализовываться в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов - говорит Рогов.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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россия, украина, референдум, сво, война, запорожская область
Спецоперация, Россия, Украина, референдум, СВО, война, Запорожская область

Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА

14:12 14.08.2022 (обновлено: 14:13 14.08.2022)
 
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Запорожская область в вопросе референдума оказалась впереди Донбасса, но соревнования нет, мы все идем примерно параллельно, в Донецке свои моменты, в Луганске свои, в Херсоне третьи, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Мы все идем путем возвращения в родную гавань, хотим это сделать как можно быстрее, нам в какой-то степени чуть тяжелее, потому что у нас нет выстроенной государственной системы и, естественно, есть проблемы - добавил член военно-гражданкой администрации Запорожской области.

ДНР-ЛНР – это признанные народные республики. 70% Запорожской области, которые освобождены, естественно, пока еще не став Россией, находятся в серой зоне, мы из нее хотим выпрыгнуть как можно быстрее. Вы понимаете, насколько нам важен процесс возвращения домой, насколько мы соскучились. Мы не восемь лет ждали, мы ждали уже тридцать один год. Пора домой.

Владимир Рогов
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области
Поэтому мы хотим покончить и с этим проклятием, вернуться домой и нормально строить, заниматься делами и реализовываться в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов - говорит Рогов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
Владимир Рогов интервью
11:36
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СпецоперацияРоссияУкраинареферендумСВОвойнаЗапорожская область
 
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Заголовок открываемого материала
14:12Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА
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