https://ukraina.ru/20220814/1037646595.html

Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята

Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята - 14.08.2022 Украина.ру

Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята

На форум общественного движения "Мы вместе с Россией", приехали порядка полутора тысяч человек из всех районов Запорожской области, даже из тех районов, которые пока временно находятся под оккупацией англосаксов, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

2022-08-14T13:46

2022-08-14T13:46

2022-08-14T13:47

спецоперация

рогов

украина

россия

референдум

сво

освобождённые регионы украины

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Этот форум лучше всего отобразил настроения людей, собрались с одной целью – выразить свою позицию, принять резолюцию и показать то, чего они хотят, и чего хотят те люди, которые их делегировали - говорит лидер общественного движения "Мы вместе с Россией".По словам Рогова, запорожский ЦИК занят непосредственно подготовкой технической составляющей, материально-технической, правовой и прочей, мы получим алгоритм действий на будущее, ну а общественность области приложит усилия для того, чтобы референдум прошел открыто и легитимно.Полную версию интервью моно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рогов, украина, россия, референдум, сво, освобождённые регионы украины