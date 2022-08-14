Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята
Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята - 14.08.2022 Украина.ру
Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята
На форум общественного движения "Мы вместе с Россией", приехали порядка полутора тысяч человек из всех районов Запорожской области, даже из тех районов, которые пока временно находятся под оккупацией англосаксов, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2022-08-14T13:46
2022-08-14T13:47
спецоперация
рогов
украина
россия
референдум
сво
освобождённые регионы украины
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Этот форум лучше всего отобразил настроения людей, собрались с одной целью – выразить свою позицию, принять резолюцию и показать то, чего они хотят, и чего хотят те люди, которые их делегировали - говорит лидер общественного движения "Мы вместе с Россией".По словам Рогова, запорожский ЦИК занят непосредственно подготовкой технической составляющей, материально-технической, правовой и прочей, мы получим алгоритм действий на будущее, ну а общественность области приложит усилия для того, чтобы референдум прошел открыто и легитимно.Полную версию интервью моно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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рогов, украина, россия, референдум, сво, освобождённые регионы украины
Спецоперация, Рогов, Украина, Россия, референдум, СВО, освобождённые регионы Украины

Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята

13:46 14.08.2022 (обновлено: 13:47 14.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг на здании Бердянского городского совета.
Российский флаг на здании Бердянского городского совета. - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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На форум общественного движения "Мы вместе с Россией", приехали порядка полутора тысяч человек из всех районов Запорожской области, даже из тех районов, которые пока временно находятся под оккупацией англосаксов, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Этот форум лучше всего отобразил настроения людей, собрались с одной целью – выразить свою позицию, принять резолюцию и показать то, чего они хотят, и чего хотят те люди, которые их делегировали - говорит лидер общественного движения "Мы вместе с Россией".

Участники форума единогласно приняли резолюцию о проведении референдума. Сразу после того, как приняли резолюцию, глава администрации поддержал эту инициативу общественного движения, объединяющую представителей абсолютно всех частей Запорожской области, и издал соответствующее распоряжение о проработке вопросов подготовки к референдуму запорожским ЦИКом.

Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
По словам Рогова, запорожский ЦИК занят непосредственно подготовкой технической составляющей, материально-технической, правовой и прочей, мы получим алгоритм действий на будущее, ну а общественность области приложит усилия для того, чтобы референдум прошел открыто и легитимно.
Полную версию интервью моно прочитать здесь.
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