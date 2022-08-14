https://ukraina.ru/20220814/1037645314.html
Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
Все видели очереди на блокпостах, и то - сколько люди платят взяток за то, чтобы их пропустили со стороны режима Зеленского и выпустили на освобожденные от Киева территории, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2022-08-14T12:16
2022-08-14T12:16
2022-08-14T13:44
спецоперация
владимир рогов
сво
россия
украина
война
переселенцы
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Я это точно знаю не понаслышке, а из первых уст, что не только жители освобожденной части Запорожской области, но и той части, которая пока, к сожалению, временно находится под контролем режима Зеленского - говорит член Главного совета ВГА Запорожской области.Они, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких, но четко видно, что машины переполнены вещами личными, за родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами, люди именно переезжают на освобожденную территорию - подчеркнул Рогов.Полную версию интервью моно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир рогов, сво, россия, украина, война, переселенцы
Спецоперация, Владимир Рогов, СВО, Россия, Украина, война, переселенцы
Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
12:16 14.08.2022 (обновлено: 13:44 14.08.2022)
Все видели очереди на блокпостах, и то - сколько люди платят взяток за то, чтобы их пропустили со стороны режима Зеленского и выпустили на освобожденные от Киева территории, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Я это точно знаю не понаслышке, а из первых уст, что не только жители освобожденной части Запорожской области, но и той части, которая пока, к сожалению, временно находится под контролем режима Зеленского - говорит член Главного совета ВГА Запорожской области.
Сейчас это было вынуждено признать, даже CNN. Более русофобскую помойку сложно найти. Но даже они вынуждены были показать хоть часть правды с очередями из тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области.
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Они, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких, но четко видно, что машины переполнены вещами личными, за родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами, люди именно переезжают на освобожденную территорию - подчеркнул Рогов.
Полную версию интервью моно прочитать здесь.