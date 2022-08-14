https://ukraina.ru/20220814/1037645314.html

Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов

Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру

Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов

Все видели очереди на блокпостах, и то - сколько люди платят взяток за то, чтобы их пропустили со стороны режима Зеленского и выпустили на освобожденные от Киева территории, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

2022-08-14T12:16

2022-08-14T12:16

2022-08-14T13:44

спецоперация

владимир рогов

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переселенцы

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Я это точно знаю не понаслышке, а из первых уст, что не только жители освобожденной части Запорожской области, но и той части, которая пока, к сожалению, временно находится под контролем режима Зеленского - говорит член Главного совета ВГА Запорожской области.Они, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких, но четко видно, что машины переполнены вещами личными, за родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами, люди именно переезжают на освобожденную территорию - подчеркнул Рогов.Полную версию интервью моно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html

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владимир рогов, сво, россия, украина, война, переселенцы