Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
Все видели очереди на блокпостах, и то - сколько люди платят взяток за то, чтобы их пропустили со стороны режима Зеленского и выпустили на освобожденные от Киева территории, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2022-08-14T12:16
2022-08-14T13:44
спецоперация
владимир рогов
сво
россия
украина
война
переселенцы
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Я это точно знаю не понаслышке, а из первых уст, что не только жители освобожденной части Запорожской области, но и той части, которая пока, к сожалению, временно находится под контролем режима Зеленского - говорит член Главного совета ВГА Запорожской области.Они, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких, но четко видно, что машины переполнены вещами личными, за родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами, люди именно переезжают на освобожденную территорию - подчеркнул Рогов.Полную версию интервью моно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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владимир рогов, сво, россия, украина, война, переселенцы
Спецоперация, Владимир Рогов, СВО, Россия, Украина, война, переселенцы

Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов

12:16 14.08.2022 (обновлено: 13:44 14.08.2022)
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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Все видели очереди на блокпостах, и то - сколько люди платят взяток за то, чтобы их пропустили со стороны режима Зеленского и выпустили на освобожденные от Киева территории, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Я это точно знаю не понаслышке, а из первых уст, что не только жители освобожденной части Запорожской области, но и той части, которая пока, к сожалению, временно находится под контролем режима Зеленского - говорит член Главного совета ВГА Запорожской области.

Сейчас это было вынуждено признать, даже CNN. Более русофобскую помойку сложно найти. Но даже они вынуждены были показать хоть часть правды с очередями из тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области.

Владимир Рогов
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Они, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких, но четко видно, что машины переполнены вещами личными, за родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами, люди именно переезжают на освобожденную территорию - подчеркнул Рогов.
Полную версию интервью моно прочитать здесь.
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СпецоперацияВладимир РоговСВОРоссияУкраинавойнапереселенцы
 
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