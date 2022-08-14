https://ukraina.ru/20220814/1037645134.html

Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией

Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией - 14.08.2022 Украина.ру

Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией

Западным политикам необходимо отказаться от стратегии развала России и налаживать с ней сотрудничество. Об этом 14 августа написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём в Telegram-канале

2022-08-14T11:50

2022-08-14T11:50

2022-08-14T11:50

новости

рамзан кадыров

запад

владимир путин

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По его словам, западный мир до сих пор не может понять, что современная Россия давно перестала быть "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте".Он добавил, что западным странам не стоит ссориться с Россией, и напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что если кто-то захочет "откусить" от страны, то он "останется без зубов".

https://ukraina.ru/20220729/1036957609.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рамзан кадыров, запад, владимир путин