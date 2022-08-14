Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией
Западным политикам необходимо отказаться от стратегии развала России и налаживать с ней сотрудничество. Об этом 14 августа написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём в Telegram-канале
По его словам, западный мир до сих пор не может понять, что современная Россия давно перестала быть "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте".
29 июля, 07:30"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в РоссииСанкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть … отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закалённое и непрогибаемое
Он добавил, что западным странам не стоит ссориться с Россией, и напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что если кто-то захочет "откусить" от страны, то он "останется без зубов".