Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией - 14.08.2022 Украина.ру
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Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией
Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией - 14.08.2022 Украина.ру
Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией
Западным политикам необходимо отказаться от стратегии развала России и налаживать с ней сотрудничество. Об этом 14 августа написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём в Telegram-канале
2022-08-14T11:50
2022-08-14T11:50
новости
рамзан кадыров
запад
владимир путин
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По его словам, западный мир до сих пор не может понять, что современная Россия давно перестала быть "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте".Он добавил, что западным странам не стоит ссориться с Россией, и напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что если кто-то захочет "откусить" от страны, то он "останется без зубов".
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новости, рамзан кадыров, запад, владимир путин
Новости, Рамзан Кадыров, Запад, Владимир Путин

Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией

11:50 14.08.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Западным политикам необходимо отказаться от стратегии развала России и налаживать с ней сотрудничество. Об этом 14 августа написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём в Telegram-канале
По его словам, западный мир до сих пор не может понять, что современная Россия давно перестала быть "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте".
Самолёты в аэропорту Новосибирска - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 07:30
"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в РоссииСанкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть … отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закалённое и непрогибаемое

Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Он добавил, что западным странам не стоит ссориться с Россией, и напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что если кто-то захочет "откусить" от страны, то он "останется без зубов".
 
НовостиРамзан КадыровЗападВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
12:16Многие украинцы хотят переехать на освобожденные Россией территории - Рогов
11:50Чтобы не остаться без зубов: Кадыров посоветовал западным странам дружить с Россией
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