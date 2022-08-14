https://ukraina.ru/20220814/1037609848.html

Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине

Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине - 14.08.2022 Украина.ру

Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине

В 2014 году армия России находилась в стадии перестройки, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-14T07:00

2022-08-14T07:00

2022-08-14T07:00

вс рф

алексей леонков

сирия

сво

новости

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По словам эксперта, на момент 2014 года реформа не была закончена. Некоторые части уже были перестроены, получив новые комплекты вооружений, некоторые еще нет. Кроме того, Леонков указывает, что тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась.Леонков отметил, что сирийский опыт важен, однако далеко не всегда применим относительно Украины.Таким образом, приходится вырабатывать новую тактику и новые методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику, заключил Леонков.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220607/1034107005.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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вс рф, алексей леонков, сирия, сво, новости