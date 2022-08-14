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Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине - 14.08.2022 Украина.ру
Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
В 2014 году армия России находилась в стадии перестройки, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-14T07:00
2022-08-14T07:00
2022-08-14T07:00
вс рф
алексей леонков
сирия
сво
новости
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По словам эксперта, на момент 2014 года реформа не была закончена. Некоторые части уже были перестроены, получив новые комплекты вооружений, некоторые еще нет. Кроме того, Леонков указывает, что тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась.Леонков отметил, что сирийский опыт важен, однако далеко не всегда применим относительно Украины.Таким образом, приходится вырабатывать новую тактику и новые методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику, заключил Леонков.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вс рф, алексей леонков, сирия, сво, новости
Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
В 2014 году армия России находилась в стадии перестройки, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам эксперта, на момент 2014 года реформа не была закончена. Некоторые части уже были перестроены, получив новые комплекты вооружений, некоторые еще нет. Кроме того, Леонков указывает, что тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась.
Мы ее отработали в Сирии и сейчас она применяется на Украине. Эта система позволяет более эффективно выполнять боевые задачи.
Алексей Леонков
Военный эксперт
Леонков отметил, что сирийский опыт важен, однако далеко не всегда применим относительно Украины.
Например, в сирийском небе наши самолеты работали с высоты в 6 километров и летчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони.А на Украине - много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности.
Алексей Леонков
Военный эксперт
Таким образом, приходится вырабатывать новую тактику и новые методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику, заключил Леонков.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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