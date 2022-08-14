Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
Эффективность работы авиации должна подкрепляться эффективной разведкой, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам эксперта, сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки -- достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил.
Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными. К тому же, противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Такого рода выводы делаются прямо с колес.
В то же время Леонков отметил, что эффективность работы русской авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации.
По его словам, мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас также подтверждается.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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