Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии

"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана

Закупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру