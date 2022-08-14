Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии - 14.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
Эффективность работы авиации должна подкрепляться эффективной разведкой, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-14T04:30
2022-08-14T04:30
бпла
авиация
разведка
алексей леонков
новости
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По словам эксперта, сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки -- достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил.В то же время Леонков отметил, что эффективность работы русской авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. По его словам, мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас также подтверждается.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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бпла, авиация, разведка, алексей леонков, новости
БПЛА, авиация, разведка, Алексей Леонков, Новости

Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии

04:30 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ударного БПЛА "Орлан-10У"
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Эффективность работы авиации должна подкрепляться эффективной разведкой, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам эксперта, сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки -- достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил.
Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными. К тому же, противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Такого рода выводы делаются прямо с колес.
Алексей Леонков
Военный эксперт
В то же время Леонков отметил, что эффективность работы русской авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации.
По его словам, мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас также подтверждается.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у ИранаЗакупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
 
БПЛАавиацияразведкаАлексей ЛеонковНовости
 
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