https://ukraina.ru/20220813/1037602038.html
Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков
Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков - 13.08.2022 Украина.ру
Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков
На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа по примеру геноцида евреев, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-13T08:00
2022-08-13T08:00
2022-08-13T08:00
владимир зеленский
русские
евреи
новости
запад
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его поддержали отдельные политики из Эстонии и Финляндии.По его мнению, ранее главными ценностями Европы были свобода, демократия, а сейчас она отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и выбора места жительства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, русские, евреи, новости, запад
Владимир Зеленский, русские, евреи, Новости, Запад
Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков
На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа по примеру геноцида евреев, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его поддержали отдельные политики из Эстонии и Финляндии.
По сути, Запад превращает русских в евреев XXI века. В отношении них — легальные политические репрессии. На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа, как был геноцид еврейского народа.
По его мнению, ранее главными ценностями Европы были свобода, демократия, а сейчас она отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и выбора места жительства.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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