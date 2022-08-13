Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков - 13.08.2022 Украина.ру
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Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков
Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков - 13.08.2022 Украина.ру
Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков
На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа по примеру геноцида евреев, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-13T08:00
2022-08-13T08:00
владимир зеленский
русские
евреи
новости
запад
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его поддержали отдельные политики из Эстонии и Финляндии.По его мнению, ранее главными ценностями Европы были свобода, демократия, а сейчас она отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и выбора места жительства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
Украина.ру
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владимир зеленский, русские, евреи, новости, запад
Владимир Зеленский, русские, евреи, Новости, Запад

Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков

08:00 13.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкК 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией
К 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа по примеру геноцида евреев, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его поддержали отдельные политики из Эстонии и Финляндии.
По сути, Запад превращает русских в евреев XXI века. В отношении них — легальные политические репрессии. На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа, как был геноцид еврейского народа.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
По его мнению, ранее главными ценностями Европы были свобода, демократия, а сейчас она отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и выбора места жительства.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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