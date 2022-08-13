https://ukraina.ru/20220813/1037602038.html

Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков

Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков - 13.08.2022 Украина.ру

Запад превращает русских в евреев XXI века – политолог Марков

На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа по примеру геноцида евреев, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:00

владимир зеленский

русские

евреи

новости

запад

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его поддержали отдельные политики из Эстонии и Финляндии.По его мнению, ранее главными ценностями Европы были свобода, демократия, а сейчас она отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и выбора места жительства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, русские, евреи, новости, запад