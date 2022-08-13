"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия - 13.08.2022 Украина.ру
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"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия
"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия - 13.08.2022 Украина.ру
"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия
Люди, когда приходят в Прибалтике к власти, то они целенаправленно выбирают антироссийскую позицию, потому что им это выгодно, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-08-13T07:15
2022-08-13T07:15
новости
прибалтика
власть
александр носович
русофобия
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По его мнению, в Прибалтике есть много политиков, "у которых есть мозг, но это не выгодно – иметь его, когда речь идет о России".По его словам, в странах Прибалтики "процветает самая оголтелая форма русофобии, там самыми умными оказываются те, кто выбирает самую тупую антироссийскую позицию".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, прибалтика, власть, александр носович, русофобия
Новости, Прибалтика, власть, Александр Носович, Русофобия

"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия

07:15 13.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Латвия. Рига
Страны мира. Латвия. Рига - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Люди, когда приходят в Прибалтике к власти, то они целенаправленно выбирают антироссийскую позицию, потому что им это выгодно, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
По его мнению, в Прибалтике есть много политиков, "у которых есть мозг, но это не выгодно – иметь его, когда речь идет о России".
Поэтому самые умные люди, когда приходят там к власти, они сознательно целенаправленно тупеют. Каким бы блестящим специалистом не был человек до того, как попал на должность в Латвии, Литве или Эстонии - после того, как он туда попадет, он начинает играть надоевшую даже им самим антироссийскую шарманку.
Александр Носович интервью
Александр Носович
политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его словам, в странах Прибалтики "процветает самая оголтелая форма русофобии, там самыми умными оказываются те, кто выбирает самую тупую антироссийскую позицию".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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