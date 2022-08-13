https://ukraina.ru/20220813/1037592901.html
"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия
"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия - 13.08.2022 Украина.ру
"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия
Люди, когда приходят в Прибалтике к власти, то они целенаправленно выбирают антироссийскую позицию, потому что им это выгодно, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-08-13T07:15
2022-08-13T07:15
2022-08-13T07:15
новости
прибалтика
власть
александр носович
русофобия
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По его мнению, в Прибалтике есть много политиков, "у которых есть мозг, но это не выгодно – иметь его, когда речь идет о России".По его словам, в странах Прибалтики "процветает самая оголтелая форма русофобии, там самыми умными оказываются те, кто выбирает самую тупую антироссийскую позицию".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, прибалтика, власть, александр носович, русофобия
"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия
Люди, когда приходят в Прибалтике к власти, то они целенаправленно выбирают антироссийскую позицию, потому что им это выгодно, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру