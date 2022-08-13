https://ukraina.ru/20220813/1037592901.html

"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия

"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия - 13.08.2022 Украина.ру

"Целенаправленно тупеют": Носович о том, как в Прибалтике процветает русофобия

Люди, когда приходят в Прибалтике к власти, то они целенаправленно выбирают антироссийскую позицию, потому что им это выгодно, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-08-13T07:15

2022-08-13T07:15

2022-08-13T07:15

новости

прибалтика

власть

александр носович

русофобия

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По его мнению, в Прибалтике есть много политиков, "у которых есть мозг, но это не выгодно – иметь его, когда речь идет о России".По его словам, в странах Прибалтики "процветает самая оголтелая форма русофобии, там самыми умными оказываются те, кто выбирает самую тупую антироссийскую позицию".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, прибалтика, власть, александр носович, русофобия