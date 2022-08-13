Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара - 13.08.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара
Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара - 13.08.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара
Опыт Лисичанска сейчас используют российские войска в Соледаре и в ходе других действий по освобождению Донбасса, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-13T05:15
2022-08-13T05:15
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Ранее в Соледаре сообщили, что под контроль русских войск перешёл Белокаменский огнеупорный завод — ещё один крупный промышленный объект в черте города. До этого мы установили контроль над строительным заводом KNAUF.По его мнению, после освобождения Артемовска российские войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и пойти на Славянск.На Славянск ВС РФ могут идти уже не только с востока на запад, но и попытаться отсечь Краматорск от города, чтобы упростить задачу по уничтожению масштабной группировки ВСУ, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, опыт, вс рф, сво
Новости, ВСУ, опыт, ВС РФ, СВО

Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара

05:15 13.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Опыт Лисичанска сейчас используют российские войска в Соледаре и в ходе других действий по освобождению Донбасса, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее в Соледаре сообщили, что под контроль русских войск перешёл Белокаменский огнеупорный завод — ещё один крупный промышленный объект в черте города. До этого мы установили контроль над строительным заводом KNAUF.
Предыдущая операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, после освобождения Артемовска российские войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и пойти на Славянск.
На Славянск ВС РФ могут идти уже не только с востока на запад, но и попытаться отсечь Краматорск от города, чтобы упростить задачу по уничтожению масштабной группировки ВСУ, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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