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Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара
Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара - 13.08.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара
Опыт Лисичанска сейчас используют российские войска в Соледаре и в ходе других действий по освобождению Донбасса, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-13T05:15
2022-08-13T05:15
2022-08-13T05:15
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Ранее в Соледаре сообщили, что под контроль русских войск перешёл Белокаменский огнеупорный завод — ещё один крупный промышленный объект в черте города. До этого мы установили контроль над строительным заводом KNAUF.По его мнению, после освобождения Артемовска российские войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и пойти на Славянск.На Славянск ВС РФ могут идти уже не только с востока на запад, но и попытаться отсечь Краматорск от города, чтобы упростить задачу по уничтожению масштабной группировки ВСУ, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, опыт, вс рф, сво
Новости, ВСУ, опыт, ВС РФ, СВО
Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара
Опыт Лисичанска сейчас используют российские войска в Соледаре и в ходе других действий по освобождению Донбасса, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее в Соледаре сообщили, что под контроль русских войск перешёл Белокаменский огнеупорный завод — ещё один крупный промышленный объект в черте города. До этого мы установили контроль над строительным заводом KNAUF.
Предыдущая операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, после освобождения Артемовска российские войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и пойти на Славянск.
На Славянск ВС РФ могут идти уже не только с востока на запад, но и попытаться отсечь Краматорск от города, чтобы упростить задачу по уничтожению масштабной группировки ВСУ, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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