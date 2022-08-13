https://ukraina.ru/20220813/1037584231.html

Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара

Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара - 13.08.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, какой опыт используют российские войска при взятии Соледара

Опыт Лисичанска сейчас используют российские войска в Соледаре и в ходе других действий по освобождению Донбасса, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-13T05:15

2022-08-13T05:15

2022-08-13T05:15

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Ранее в Соледаре сообщили, что под контроль русских войск перешёл Белокаменский огнеупорный завод — ещё один крупный промышленный объект в черте города. До этого мы установили контроль над строительным заводом KNAUF.По его мнению, после освобождения Артемовска российские войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и пойти на Славянск.На Славянск ВС РФ могут идти уже не только с востока на запад, но и попытаться отсечь Краматорск от города, чтобы упростить задачу по уничтожению масштабной группировки ВСУ, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html

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новости, всу, опыт, вс рф, сво