"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области
Дела в Калининградской области обстоят плохо, потому что Литва усложняет условия квотами на груз, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.
Так же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным.
Плохо там дела обстоят. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Изначально при заключении договора о калининградском транзите никаких квот не было. Нам усложняют условия.
По его мнению, Литва провоцирует Россию на иное решение проблемы, только экономическая блокада Литвы, а доставка грузов морским путем, это стоит дороже, но РФ справится.
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6 июля, 15:09Блокада Калининграда. Чья рука управляет кризисом?Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов: «Тот вариант, который я озвучивал одним из последних... — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России за исключением Калининграда». Но блокадой столь сильный ответный ход он не считает