https://ukraina.ru/20220813/1037578832.html

"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области

"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области - 13.08.2022 Украина.ру

"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области

Дела в Калининградской области обстоят плохо, потому что Литва усложняет условия квотами на груз, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру

2022-08-13T04:30

2022-08-13T04:30

2022-08-13T04:30

калининградская область

литва

новости

калининград

транзит

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Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.Так же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным.По его мнению, Литва провоцирует Россию на иное решение проблемы, только экономическая блокада Литвы, а доставка грузов морским путем, это стоит дороже, но РФ справится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220706/1034302527.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

калининградская область, литва, новости, калининград, транзит