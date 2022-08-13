"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области - 13.08.2022 Украина.ру
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"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области
"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области - 13.08.2022 Украина.ру
"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области
Дела в Калининградской области обстоят плохо, потому что Литва усложняет условия квотами на груз, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-13T04:30
2022-08-13T04:30
калининградская область
литва
новости
калининград
транзит
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Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.Так же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным.По его мнению, Литва провоцирует Россию на иное решение проблемы, только экономическая блокада Литвы, а доставка грузов морским путем, это стоит дороже, но РФ справится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220706/1034302527.html
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калининградская область, литва, новости, калининград, транзит
Калининградская область, Литва, Новости, Калининград, транзит

"Усложняют условия": эксперт рассказал, что сейчас происходит в Калининградской области

04:30 13.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Дела в Калининградской области обстоят плохо, потому что Литва усложняет условия квотами на груз, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.
Так же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным.
Плохо там дела обстоят. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Изначально при заключении договора о калининградском транзите никаких квот не было. Нам усложняют условия.
Николай Межевич интервью
Николай Межевич
президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург)
По его мнению, Литва провоцирует Россию на иное решение проблемы, только экономическая блокада Литвы, а доставка грузов морским путем, это стоит дороже, но РФ справится.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Скопление грузовиков на границе Калининградской области с Литвой - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:09
Блокада Калининграда. Чья рука управляет кризисом?Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов: «Тот вариант, который я озвучивал одним из последних... — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России за исключением Калининграда». Но блокадой столь сильный ответный ход он не считает
 
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