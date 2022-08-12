Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037605773.html
Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
В пятницу 12 августа ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
2022-08-12T15:20
2022-08-12T15:20
himars
новости
новая каховка
гэс
херсонская область
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/17/1036792785_0:32:3085:1767_1920x0_80_0_0_00a3fb66996b953f6a56cb31a4e52258.jpg
По информации агентства, разрушения не критичны.Сообщается, что обстрел со стороны ВСУ велся из РСЗО HIMARS.Глава районной администрации Владимир Леонтьев назвал удар террором против мирного населения.
https://ukraina.ru/20220812/1037528594.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/17/1036792785_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_35499a2b9a2bc821f1f8e4af26b0a199.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
himars, новости, новая каховка, гэс, херсонская область, обстрелы
HIMARS, Новости, Новая Каховка, ГЭС, Херсонская область, обстрелы

Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС

15:20 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В пятницу 12 августа ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС, в целом ракетная атака отражена, есть попадания.
По информации агентства, разрушения не критичны.
Сообщается, что обстрел со стороны ВСУ велся из РСЗО HIMARS.
Глава районной администрации Владимир Леонтьев назвал удар террором против мирного населения.
Дмитрий Дробницкий интервью
08:18
Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует
 
HIMARSНовостиНовая КаховкаГЭСХерсонская областьобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
16:20ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор
16:16На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
16:03Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве
16:01Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа
16:01МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
16:00Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа
15:55Зерновой премьер-министр: кто возглавит новое правительство Украины
15:54Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами
15:52Доллар рухнет? Юшков рассказал, какие валюты будут самыми крепкими
15:45Философ Борис Межуев о том, что Россия может принести на освобождённые территории
15:36Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России
15:35Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим
15:23Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским
15:20Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
15:15Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком
15:13Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
15:00В школах Киева отказались от русского языка
14:57Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ
14:57На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину
Лента новостейМолния