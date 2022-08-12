https://ukraina.ru/20220812/1037605773.html

Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС

Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС - 12.08.2022 Украина.ру

Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС

В пятницу 12 августа ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти

2022-08-12T15:20

2022-08-12T15:20

2022-08-12T15:20

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По информации агентства, разрушения не критичны.Сообщается, что обстрел со стороны ВСУ велся из РСЗО HIMARS.Глава районной администрации Владимир Леонтьев назвал удар террором против мирного населения.

https://ukraina.ru/20220812/1037528594.html

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himars, новости, новая каховка, гэс, херсонская область, обстрелы