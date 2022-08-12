https://ukraina.ru/20220812/1037605773.html
Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС - 12.08.2022 Украина.ру
Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
В пятницу 12 августа ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
2022-08-12T15:20
2022-08-12T15:20
2022-08-12T15:20
himars
новости
новая каховка
гэс
херсонская область
обстрелы
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По информации агентства, разрушения не критичны.Сообщается, что обстрел со стороны ВСУ велся из РСЗО HIMARS.Глава районной администрации Владимир Леонтьев назвал удар террором против мирного населения.
https://ukraina.ru/20220812/1037528594.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, новости, новая каховка, гэс, херсонская область, обстрелы
HIMARS, Новости, Новая Каховка, ГЭС, Херсонская область, обстрелы
Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
В пятницу 12 августа ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС, в целом ракетная атака отражена, есть попадания.
По информации агентства, разрушения не критичны.
Сообщается, что обстрел со стороны ВСУ велся из РСЗО HIMARS.
Глава районной администрации Владимир Леонтьев назвал удар террором против мирного населения.