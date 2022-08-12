https://ukraina.ru/20220812/1037604232.html

Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим

Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим - 12.08.2022 Украина.ру

Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим

Русский язык настолько великий, что ему не страшны идиотские запреты, так 12 августа прокомментировал отказ киевских школ от русского языка спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале

2022-08-12T15:35

2022-08-12T15:35

2022-08-12T15:11

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Спикера крымского парламента Владимира Константинова не удивило решение киевских властей об отказе от русского языка в образовательных программах для средних школ. По его словам, русский язык представляет опасность для "оккупационного режима".Константинов предрек киевским властям будущее "американских марионеток" из Афганистана и Южного Вьетнама. Индульгенции Вашингтона, о которых он сам написал, превратятся в какой-то момент угольки и прожигают карманы, добавил Константинов.Детей Киева жалко, но расставание с родным языком будет недолгим, заключил Константинов.

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новости, крым, русский язык, киев, школы