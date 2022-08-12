Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим - 12.08.2022 Украина.ру
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Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим
Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим - 12.08.2022 Украина.ру
Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим
Русский язык настолько великий, что ему не страшны идиотские запреты, так 12 августа прокомментировал отказ киевских школ от русского языка спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале
2022-08-12T15:35
2022-08-12T15:11
новости
крым
русский язык
киев
школы
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Спикера крымского парламента Владимира Константинова не удивило решение киевских властей об отказе от русского языка в образовательных программах для средних школ. По его словам, русский язык представляет опасность для "оккупационного режима".Константинов предрек киевским властям будущее "американских марионеток" из Афганистана и Южного Вьетнама. Индульгенции Вашингтона, о которых он сам написал, превратятся в какой-то момент угольки и прожигают карманы, добавил Константинов.Детей Киева жалко, но расставание с родным языком будет недолгим, заключил Константинов.
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новости, крым, русский язык, киев, школы
Новости, Крым, Русский язык, Киев, школы

Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим

15:35 12.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАкция "Тотальный диктант"
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Русский язык настолько великий, что ему не страшны идиотские запреты, так 12 августа прокомментировал отказ киевских школ от русского языка спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале
Спикера крымского парламента Владимира Константинова не удивило решение киевских властей об отказе от русского языка в образовательных программах для средних школ. По его словам, русский язык представляет опасность для "оккупационного режима".

Оккупанты, захватившие страну ещё в 1990 году, давно мечтали расправиться с русским языком. Все годы т.н. "независимости" они вели на него наступление, но долгие годы не решались на его искоренение. Теперь — не боятся, поскольку в кармане у них индульгенция из Вашингтона.

2-й этап III Конференции Крымского регионального отделения Единой России
Владимир Константинов
председатель Госсовета Республики Крым
Константинов предрек киевским властям будущее "американских марионеток" из Афганистана и Южного Вьетнама. Индульгенции Вашингтона, о которых он сам написал, превратятся в какой-то момент угольки и прожигают карманы, добавил Константинов.
Детей Киева жалко, но расставание с родным языком будет недолгим, заключил Константинов.
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15:00
В школах Киева отказались от русского языкаВ новом учебном году в школах Киева не будут преподавать ни на русском языке, ни русский язык. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки администрации Киева в ответ на запрос общественной организации "Молодежный клуб "Джура"
 
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