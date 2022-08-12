Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме" - 12.08.2022 Украина.ру
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Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме"
Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме" - 12.08.2022 Украина.ру
Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме"
России стоит ответить на действия Латвии тем, чтобы упростить российским соотечественникам из Прибалтики въезд в РФ, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-08-12T13:58
2022-08-12T13:58
александр носович
новости
латвия
россия
терроризм
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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в парламенте во время осенней сессии.По его мнению, российские соотечественники будут приезжать в Россию из Латвии и тратить свои деньги на товары, которые в РФ в полтора-два раза дешевле, чем в ЕС и Прибалтике, где самая высокая инфляция.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037538839.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр носович, новости, латвия, россия, терроризм
Александр Носович, Новости, Латвия, Россия, терроризм

Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме"

13:58 12.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Читать в
России стоит ответить на действия Латвии тем, чтобы упростить российским соотечественникам из Прибалтики въезд в РФ, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в парламенте во время осенней сессии.
России стоит ответить, и как раз то, что предлагает Володин, будет эффективным и красивым ассиметричным ответом. Если мы тоже запретим въезд латышам, мы проиграем. Если разрешим – выиграем. Потому что они сюда массово повалят, увидят тут совсем не ту Россию, про которую им говорят, якобы мы тут от водки лежим в луже загибаемся.
Александр Носович интервью
Александр Носович
политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, российские соотечественники будут приезжать в Россию из Латвии и тратить свои деньги на товары, которые в РФ в полтора-два раза дешевле, чем в ЕС и Прибалтике, где самая высокая инфляция.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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