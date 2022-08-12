https://ukraina.ru/20220812/1037597059.html

Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме"

Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме" - 12.08.2022 Украина.ру

Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме"

России стоит ответить на действия Латвии тем, чтобы упростить российским соотечественникам из Прибалтики въезд в РФ, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-08-12T13:58

2022-08-12T13:58

2022-08-12T13:58

александр носович

новости

латвия

россия

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102438/40/1024384010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c5f7eecdbb4d84c773945960cd4dc42.jpg

Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин позже заявил, что вопрос упрощения визового режима для российских соотечественников, которые проживают на территории Прибалтики, будет обсужден в парламенте во время осенней сессии.По его мнению, российские соотечественники будут приезжать в Россию из Латвии и тратить свои деньги на товары, которые в РФ в полтора-два раза дешевле, чем в ЕС и Прибалтике, где самая высокая инфляция.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037538839.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр носович, новости, латвия, россия, терроризм